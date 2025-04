Siluri negli USA lanciati dai sottomarini: ecco i risultati

Anduril, nel panorama in continua evoluzione della difesa marittima, si afferma ancora una volta come pioniere. L’azienda ha annunciato una svolta tecnologica con lo sviluppo della linea di siluri Copperhead-M. Progettata per essere integrata nativamente con veicoli autonomi subacquei (AUV). Tale innovativo sistema d’arma rappresenta una rottura con il passato. Per la prima volta, un siluro nasce con l’intento preciso di operare in piena sinergia con piattaforme autonome. Aprendo nuovi scenari operativi nella guerra sottomarina e oltre.

Nuovo sistema di siluri per la difesa marittima

Le moderne forze navali, e in particolare la Marina degli Stati Uniti, stanno rapidamente evolvendo verso una struttura basata su una moltitudine di veicoli autonomi. Quest’ultimi risultano capaci di operare in modo coordinato e intelligente. Eppure, mentre le piattaforme si sono evolute, l’arsenale a loro disposizione è rimasto fermo a tecnologie obsolete, costose e lente da produrre. I siluri tradizionali sono difficilmente integrabili con i nuovi sistemi automatizzati e troppo legati alla logica delle grandi piattaforme.

In tale contesto si inserisce il Copperhead-M, costituito da una famiglia di siluri leggeri, modulari e a basso costo. Quest’ultimi sono pensati per essere dispiegati in massa e su richiesta. I modelli Copperhead-100 e Copperhead-500 differiscono per dimensioni e capacità, ma condividono la stessa filosofia progettuale. Ovvero offrire potenza di fuoco precisa e versatile a veicoli autonomi. Permettendo di ingaggiare bersagli sottomarini in maniera rapida, efficiente e con un rischio minimo per il personale umano. La capacità di viaggiare a oltre 55 km/h li rende strumenti agili, difficili da intercettare e perfetti per missioni dinamiche.

Le applicazioni del Copperhead-M non si esauriscono in ambito militare. Grazie alla possibilità di trasportare sensori avanzati, sonar, strumenti di rilevamento ambientale e molto altro, tali siluri possono essere utilizzati anche per operazioni civili e commerciali. Come la sorveglianza delle infrastrutture sottomarine, il monitoraggio ecologico o il supporto a missioni di ricerca e soccorso in ambienti ostili.