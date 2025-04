Google Pixel Watch 2: il prezzo CROLLA del 68% su Amazon

Il prezzo di vendita di Google Pixel Watch 2 crolla letteralmente su Amazon con una promozione più unica che rara, che abbassa notevolmente il livello di spesa che l’utente deve sostenere in fase d’acquisto, anche se non in possesso di un abbonamento Amazon Prime attivo. Il dispositivo, lanciato da ormai qualche mese, è caratterizzato da un design completamente diverso da ciò che ad oggi possiamo trovare sul mercato, infatti presenta una corona circolare, con un pannello leggermente curvo che forma un piacevole continuum con la parte posteriore.

Il cinturino, realizzato interamente in silicone, è disponibile in quattro colorazioni differenti, le quali al momento sono tutte allineate su esattamente la stessa cifra, di conseguenza il consumatore può scegliere praticamente ciò che vuole per l’acquisto. La cassa è realizzata interamente in alluminio, per una qualità costruttiva superiore al normale, oltre ad una resistenza che è destinata a durare nel corso del tempo. Le funzioni cui è possibile accedere non cambiano rispetto a quanto siamo sostanzialmente abituati a vedere, essendo presenti monitoraggio del battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue, distanze percorse, passi, calorie bruciate e similari.

Google Pixel Watch 2 ha un prezzo mai visto su Amazon

Un prezzo letteralmente in caduta libera per gli utenti che vogliono acquistare Google Pixel Watch 2 in questi giorni, infatti il listino di 399 euro è oramai un lontano di ricordo, di base viene proposto a 199 euro, quindi con uno sconto del 50%, ma è possibile applicare una riduzione ulteriore automatica del 18%, per arrivare in questo modo a spendere circa 159 euro. Ordinatelo subito qui.

Lo smartwatch, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è perfettamente utilizzabile con qualsiasi dispositivo Android in commercio, non solamente i Google Pixel o similari.