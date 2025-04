Apple verso il pieghevole: due dispositivi entro il 2026

Non è più solo una suggestione: Apple sembra finalmente pronta a entrare nel mondo dei dispositivi pieghevoli. A spingere questa ipotesi sono nuove indiscrezioni che confermano lo sviluppo avanzato di due modelli, entrambi previsti per la fine del 2026. Secondo l’analista di GF Securities, Jeff Pu, la fase di produzione dovrebbe partire nel quarto trimestre di quell’anno. Si parla di due modelli che dovrebbero essere: un iPhone con display pieghevole da 7,8 pollici e un secondo dispositivo molto più grande, da 18,8 pollici. La natura di quest’ultimo rimane ancora misteriosa, anche tra gli esperti.

Apple non ha ancora svelato cosa sarà il pieghevole da 18,8 pollici

Le voci trovano fondamento anche in un’indiscrezione precedente dello stesso Pu, che indica il superamento della fase NPI presso Foxconn. Questo passaggio conferma che i progetti non sono più solo teorie ma prodotti in fase avanzata di realizzazione. Se tutto andrà come previsto, è possibile che i dispositivi vengano presentati ufficialmente già tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Non mancano comunque le incertezza sulle tempistiche.

Le dimensioni del secondo dispositivo fanno discutere. Si tratterebbe di un prodotto ibrido, con funzionalità che potrebbero posizionarlo tra un iPad e un MacBook. Jeff Pu ipotizza un modello capace di supportare macOS, dotato di touchscreen e pensato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella di un computer portatile. Anche Ross Young e Ming-Chi Kuo si sono espressi su un notebook pieghevole in lavorazione. Al contrario, Mark Gurman di Bloomberg continua a vedere in questo dispositivo un’evoluzione dell’iPad, con un debutto previsto solo nel 2028.

La vera discriminante sarà il sistema operativo: se monterà macOS, sarà un Mac a tutti gli effetti. Se adotterà iPadOS, entrerà nella linea dei tablet. Intanto, le uniche certezze riguardano il pieghevole più piccolo, che dovrebbe seguire un design a libro e rappresentare il primo iPhone flessibile di Apple.