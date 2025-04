Esselunga lancia grandi offerte: ogni corsia è ricchissima di PROMO TECH

Esselunga è quel posto dove si entra canticchiando Don’t stop me now dei Queen e si esce con un sorriso XXL. Perché sì, quando scoprite voi per primi un’offerta strepitosa, c’è quella scarica di adrenalina che fa venire voglia di ballare tra gli scaffali. Succede spesso, vero? Entrate solo per il latte e poi, puff, vi ritrovate a valutare una super TV da sogno. Che male c’è? Ogni reparto è una scoperta, ogni passaggio un piccolo colpo di scena. Vi siete mai sentiti così protagonisti del vostro film di shopping? Esselunga non è solo un supermercato. È un’esperienza dove ogni acquisto diventa un colpo di genio. Bastano un paio di scarpe comode, la giusta playlist in cuffia e via: il tour comincia. Perché da Esselunga, il ritmo lo date voi (e se scegliete i Queen andate sul sicuro) e poi, chi dice che non si può ballare tra le corsie?

Tecnologia e cucina da urlo: attenti a non farvi scappare le promo Esselunga

Da Esselunga tutto è pronto per stupirvi. La TV LED LG 32LQ63006LA a 179 euro accende le vostre serate. Per chi sogna un grande schermo, ecco la TV LED Samsung 55’’ Serie 7 a 389 euro: ogni film sembra un evento! Cercate un device smart? Il nuovissimo Apple iPhone 16 ora solo da Esselunga a 819 euro fa sognare. Più praticità? Il Xiaomi Redmi 14C a 128 euro è perfetto per ogni occasione. Se volete stile e performance, il Samsung Galaxy A25 5G a 198 euro è la risposta giusta. Per una colonna sonora sempre al top, gli Apple AirPods quarta generazione a 169 euro vi conquistano al primo ascolto. E per monitorare ogni passo, c’è il Fitness Tracker SBS Beat Air da Esselunga a 19,99 euro, piccolo, preciso, indispensabile.

A tavola si cambia ritmo con la friggitrice ad aria Easy Fry Max Moulinex EZ2453 da Esselunga a 69,99 euro. Leggera, veloce, gustosissima. E per un tocco vintage irresistibile, il Giradischi valigia Medion Life E65799 a 28,99 euro riporta il sound nella vostra casa. Da Esselunga vi aspettano anche frigoriferi, auricolari e tanti altri dispositivi a prezzi spettacolari. Andate qui sul sito web per dare un colpo al vostro shopping,