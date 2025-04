Lamborghini Temerario, Andrea Caldarelli la porta in pista a Misano Adriatico

La Lamborghini Temerario è la più recente supercar nata a Sant’Agata Bolognese e si configura come una vettura supersportiva senza compromessi. Il powertrain ibrido da 920 CV le consente di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2.7 secondi e superare i 340 km/h di velocità massima.

Per guidare una vettura del genere è necessario un pilota esperto e il team di Automobili Lamborghini si è affidata ad Andrea Caldarelli per saggiarne le potenzialità in pista. Il Factory Driver Squadra Corse ha testato la Temerario sul circuito di Misano Adriatico spingendola al limite.

Il resoconto dell’impresa è stato pubblicato su YouTube con il video intitolato “The Red Zone”. Il riferimento è chiaramente alla zona rossa del contagiri, considerando che il motore a combustione interna della Temerario è in grado di raggiungere i 10.000 giri al minuto.

Lamborghini ha affidato ad Andrea Caldarelli la Temerario per spingerla in pista al massimo delle sue potenzialità

La supercar è basata su un powertrain ibrido che unisce un motore V8 biturbo di nuova generazione a tre motori elettrici. La combinazione di questi elementi permette di raggiungere una potenza complessiva di 920 CV.

Tuttavia, la particolarità della vettura risiede proprio nel motore a combustione interna che lavora ad altissimi regimi di rotazione. Si tratta di una scelta voluta dai tecnici di Automobili Lamborghini e che deriva direttamente dalle competizioni.

Il vantaggio in termini di prestazioni si ripercuote positivamente anche sul sound, conferendo un timbro unico e riconoscibile alla Temerario. Le bielle in titanio, l’albero motore piatto e le componenti rivestite in DLC (Diamond Like Carbon) consentono un guadagno in termini di peso e resistenza. Tutte le componenti sono progettate e testate per resistere a regimi di rotazione fino a 11.000 giri/min.

Dopo averla spremuta in pista, Caldarelli ha commentato: “Temerario è una supersportiva incredibile in grado di unire performance di livello assoluto a un carattere spiccatamente orientato al fun to drive. Inoltre il motore V8 offre la sensazione di una progressione illimitata e mentre il contagiri sale verso i 10.000 si ha la sensazione di essere al volante di una macchina da corsa, caratterizzata da un sound unico e da una esperienza di guida autentica e coinvolgente”.