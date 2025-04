Connessione lenta? Non più con questo kit TP-Link che oggi è a -13% su Amazon

Con questa offerta a tempo limitato messa a disposizione degli utenti dal colosso dell’e-commerce Amazon, estendere la propria rete domestica diventa semplice ed economico. Non a caso, infatti, il kit Powerline di TP-Link consente di sfruttare l’impianto elettrico per trasmettere dati ad alte frequenze con velocità fino a 1000Mbps. Il prezzo? Amazon fa scendere il costo di listino del 13%. Dunque, anziché pagarlo 79,99 euro oggi è possibile effettuare l’acquisto a soli 69,99.

Tp-Link Powerline: rete stabile in tutta la casa

Chi non vorrebbe avere una rete internet stabile in qualsiasi momento? Purtroppo ciò non è sempre assicurato ma, per fortuna, esiste una soluzione. Vuoi fare in modo che la connessione sia sempre stabile e potente in tutte le stanze della tua casa? Con il kit progettato da TP-Link puoi finalmente trasformare l’impianto elettrico della tua casa in una rete ad alta velocità.

Serve un tecnico? Assolutamente no. L’installazione è davvero semplice e non richiede alcun intervento di professionisti. Grazie a una velocità fino a 867Mbps in 5GHz e 300Mbps in 2.4GHz sarà possibile portare a termine anche attività quotidiane come visualizzazione in streaming, sessioni di gaming online con gli amici senza problemi.

Ma qual è, dunque, il punto di forza di questo kit TP-Link? La risposta è del tutto semplice. Procedendo all’installazione dell‘unità extender presente nel kit si porta il segnale Wi-Fi in stanze lontane dal router. Molto spesso infatti il posizionamento del router che si ha in casa è distante da device posizionati in altri angoli della casa. Acquistando questo kit TP-Link, pertanto, potrete connettere alla rete dispositivi come smartphone, tablet e laptop avendo finalmente una connessione potente e stabile per sempre.

Con la promozione a tempo limitato di Amazon costa solamente 69,99 euro anziché 79,99 grazie al -13% sul prezzo di listino.