Ops! Mobile garantisce 300 GB in 5G tutti i mesi, il prezzo è FOLLIA pura

Nel panorama delle offerte mobili arriva una proposta interessante da OPS! Mobile, gestore virtuale che punta tutto su trasparenza e abbondanza di contenuti. La nuova promozione si chiama OPS Special 300 GB e si rivolge a chi vuole tanti giga ogni mese e un prezzo stabile nel tempo, senza sorprese in fattura.

Cosa include l’offerta OPS Special 300 GB

Chi decide di attivare questa promozione ha diritto ad avere mensilmente tutto quello che desidera, come si può vedere proprio qui in basso:

300 GB in 4G ogni mese , suddivisi tra 150 GB base e 150 GB aggiuntivi forniti da OPS! Mobile ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 SMS compresi nel piano;

Un canone mensile fisso di 9,99€, che non aumenterà mai.

Una soglia di dati così elevata è pensata per chi fa un uso continuo dello smartphone: tra app, video, social, musica e magari anche un po’ di lavoro in mobilità. State tranquilli poi perché non ci sono brutte sorprese nell’aria: gli utenti possono testimoniarlo direttamente.

Chi può attivarla e come funziona la promo di Ops!

L’offerta è disponibile per tutti gli utenti che portano il proprio numero in OPS! Mobile, con l’unica eccezione di chi è attualmente cliente Vodafone.

L’attivazione è semplice ma richiede SPID, strumento ormai sempre più usato per le attivazioni digitali in sicurezza.

Il costo iniziale è di 9,90€, da pagare una sola volta, mentre la spedizione della SIM è gratuita, senza altri costi nascosti.

Una scelta pensata per chi consuma molti dati

OPS Special 300 GB si rivolge a chi desidera una tariffa completa, senza dover rinunciare a un ampio margine di traffico dati e con il vantaggio di minuti illimitati e SMS inclusi.

Il prezzo, bloccato per sempre, unito all’attivazione semplice e alla grande quantità di giga, rende questa offerta una delle più interessanti tra quelle proposte dai gestori virtuali in questo momento.