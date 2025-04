Sconto assurdo su Amazon: cuffie Turtle Beach Stealth Pro in offerta del 24%

Le Turtle Beach Stealth Pro sono cuffie progettate per gli utenti che svolgono sessioni di gaming lunghe e necessitano, dunque, di un accessorio in grado di donare un comfort eccellente anche per lungo tempo. La presenza di cuscinetti auricolari realizzati in memory foam non solo ottimizzano il comfort, ma vanno anche a migliorare l’esperienza sonora dato che contribuiscono all’isolamento dal rumore.

Oltre a ciò, le Stealth Pro si contraddistinguono grazie a una struttura pensata appositamente per durare nel tempo. Il punto di forza? Un telaio rinforzato in acciaio.

Turtle Beach Stealth Pro: le cuffie pensate per il gaming

Siete appassionati di gioco e non potete fare a meno di passare parte del vostro tempo libero in sessioni di gaming online con i vostri amici? Queste cuffie, dotate di connettività Bluetooth 5.1, sono perfette anche per ascoltare i propri brani preferiti o per effettuare chiamare mentre si gioca. La compatibilità è davvero vasta dato che possono essere utilizzate sia con PlayStation che con PC e smartphone.

Con queste cuffie, inoltre, potete dire addio a qualunque rumore presente in stanza perché sono in grado di eliminare qualunque rumore, fino a 25 dB. Oltre a ciò, anche il microfono è dotato di una speciale tecnologia in grado di far passare solamente la voce, eliminando fino al 97% del rumore presente nelle circostanze.

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie eccellenti e progettate pensando alle esigenze degli utenti che cercano una soluzione ideale per il gaming, non potete non approfittare di questa speciale offerta Amazon. Un’occasione imperdibile che rende queste cuffie Turtle Beach Stealth Pro perfette per tutti. Non dimentichiamo che parliamo di un accessorio dotato di due pacchi batteria intercambiabili, dalla durata di oltre 12 ore e che, con la ricarica rapida di 15 minuti offrono ben tre ore di autonomia. La promozione vi consente di pagarle solamente 239,99 euro grazie a uno sconto del 27%.