LinkedIn: arriva Zip, il puzzle game che allena la mente degli utenti

LinkedIn è il social dedicato ai professionisti, quello che serve per crearsi una rete di contatti che possa servire a trovare lavoro o semplicemente ad ampliare il proprio business. Ad oggi però c’è una novità molto interessante, un gioco chiamato Zip che consente agli utenti di tenere la loro mente allenata.

In realtà non è la prima volta che LinkedIn lancia un’iniziativa del genere e gli utenti sembrano rispondere in maniera positiva. La stragrande maggioranza di essi infatti ha provveduto a giocare almeno una volta ad uno dei titoli disponibili. Questo dunque fa capire che vivere questa piattaforma in modo diverso è possibile e tenendo allenata la propria mente.

Un solo puzzle al giorno, ma ben studiato

Zip propone una sfida al giorno, breve ma efficace. L’obiettivo è costruire una sequenza numerica, partendo dal valore più basso e riempiendo lo schema senza sovrapposizioni. La grafica è minimalista, in perfetta coerenza con lo stile sobrio di LinkedIn, e la logica di gioco è accessibile anche a chi non è un appassionato di enigmi.

Il fatto che ci sia solo una partita quotidiana aiuta a non distrarsi troppo dal lavoro, offrendo però un piccolo allenamento mentale utile a rompere la routine e migliorare il focus.

L’Italia tra i Paesi più coinvolti

L’interesse per i giochi su LinkedIn è cresciuto a livello globale, ma l’Italia si distingue come uno dei Paesi con più giocatori attivi. La combinazione tra logica, velocità e contesto professionale sembra particolarmente apprezzata, anche perché alcuni utenti utilizzano queste sfide come spunto di conversazione nei contatti di lavoro, creando un nuovo spazio di socialità leggera e informale.

Zip è già disponibile per tutti nelle app LinkedIn su Android e iOS. Per accedere alla sezione dedicata ai giochi, gli utenti dovranno andare su LinkedIn nel menu laterale. Di certo non mancherà il divertimento.