Amazon folle: la scopa elettrica Ariete oggi costa solo 56,90€

Perché continuare a utilizzare scope elettriche pesanti e poco maneggevoli se sul mercato esistono alternative economiche che consentono di non fare nessuno sforzo? La scopa elettrica Ariete si contraddistingue rispetto ad altri prodotti perché è estremamente comoda. Pesa solamente 2,8 chilogrammi ed è perfetta per ottenere una pulizia ottimale su diverse tipologie di pavimenti.

Oltre ad avere una struttura leggera, dispone di un’impugnatura ergonomica che consente all’utente di utilizzarla senza sforzare la mano. Nessun problema per gli angoli più difficili da raggiungere perché questa scopa elettrica Ariete è in grado di raggiungere qualsiasi punto, anche quelli più complicati.

Scopa elettrica Ariete: leggera e compatta

Caratteristiche come leggerezza e compattezza sono certamente indispensabili quando si parla di un accessorio come la scopa elettrica. Tutti sappiamo che portare a termine le pulizie giornaliere richiede tanta fatica e senza un attrezzo che va incontro alle esigenze degli utenti, tutto diventa più difficile.

Questa scopa Ariete è un prodotto 2 in 1 visto che è stata progettata per essere utilizzata sia come scopa verticale sia come aspirapolvere portatile. Le prestazioni sono ottimali proprio grazie alla presenza della tecnologia ciclonica che raccoglie polvere e e batteri. In merito a quest’ultima caratteristica, infatti, un ruolo fondamentale viene svolto dal filtro HEPA che si occupa di trattenere le micro polveri all’interno del serbatoio. Siete soggetti allergici? Nessun problema da adesso in poi perché la scopa Ariete elimina qualunque traccia, anche di polline.

Che dire? Ci troviamo davanti a un prodotto unico che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione imperdibile offerta da Amazon per avere sempre a portata di mano una scopa che rappresenta l’alleato migliore per le pulizie domestiche quotidiane. Oggi potete approfittarne per pagarla solamente 56,90 euro anziché 75 grazie a un -24% di sconto.