Amazon fa crollare il prezzo di questa friggitrice ad aria Philips a soli 84,99€

Friggere gli alimenti, come ben sappiamo, richiede molto tempo e pazienza ma per fortuna, per tutti coloro che non hanno tempo a disposizione, esistono delle soluzioni innovative. La friggitrice Philips Airfryer 3000 Serie XL rappresenta un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono avere lo stesso risultato di una classica frittura ma senza nessuno sforzo.

Sistemi sviluppati grazie a un’attenta progettazione consentono alle nuove friggitrici ad aria di creare piatti gustosi, senza grassi aggiunti, con un risultato veramente ottimo. Non a caso, nella Philips Airfryer, la Tecnologia RapidAir crea un vero e proprio vortice d’aria calda che crea cibi deliziosi con una croccantezza alla pari di una classica frittura, ma senza l’aggiunta di olio.

Philips Airfryer 3000 Serie XL: piatti gustosi senza grassi

Avete sempre desiderato avere a disposizione un accessorio per poter cucinare in poco tempo e, soprattutto, pietanze gustosissime? Se la risposta è sì, allora è giunto il momento di acquistare questa friggitrice ad aria che Amazon sconta del 24% solo per un periodo di tempo limitato.

La Airfryer XL è una soluzione pensata per le famiglie dato che dispone di un cestello di dimensioni ottimali per più persone. Nello specifico, ha una capacità di 6,2L ed è dunque perfetto per preparare fino a 5 porzioni.

Oltre a questo punto di forza, la friggitrice Philips dispone di ben 8 impostazioni di cottura che l’utente può scegliere in base al cibo da cuocere e alle proprie preferenze, ma non solo. E’ possibile cuocere carne, pesce, cosce di pollo, torte ma anche grigliare le verdure scegliendo tra le 14 funzioni offerte da questa friggitrice ad aria.

Per concludere, questa friggitrice ad aria rende l’esperienza d’uso unica grazie alla connessione con l’app HomeID che mette a disposizione dell’utente tantissime ricette gustose. Approfittate di questa fantastica offerta a tempo limitato presente su Amazon. Solo per poco tempo il prezzo di listino è scontato del 24% e potete portarla a casa pagando solamente 84,99 euro.