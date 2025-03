Birba, il Gruppo DR lancia la sua prima microcar

Il segmento dei quadricicli elettrici continua ad arricchirsi di nuove proposte su cui i costruttori del settore delle quattro ruote lavorano al fine di offrire nuove soluzioni. Soluzioni pensate per agli utenti che sono in cerca di vetture pratiche e compatte da poter utilizzare anche nel caos delle grandi città. Con tale obiettivo, il Gruppo DR ha deciso di conquistare nuovi utenti facendo il proprio debutto nel segmento dei quadricicli elettrici con il lancio di Birba.

Dopo tanta attesa, infatti, il costruttore ha finalmente fanno la presentazione ufficiale di questa nuova microcar attirando l’attenzione di tantissimi utenti. Un momento importante, dunque, che apre la strada al Gruppo DR verso nuovi e importanti progetti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono questo nuovo modello denominato Birba.

Birba: il primo quadriciclo del Gruppo DR

Quale modo migliore se non quello di stupire gli utenti con un nuovo modello? Non una classica auto però, bensì un quadriciclo pensato per la mobilità sostenibile e delle città. Con una lunghezza di 2.980 mm, una larghezza di 1.490 mm e un’altezza di 1.637 mm, Birba si contraddistingue grazie a linee squadrate e un look del tutto originale che richiama le cosiddette kei car.

A bordo, spazio a disposizione per un massimo di due passeggeri, con un abitacolo che risulta essere piuttosto minimal. Dietro al volante multifunzione trova spazio un pannello dedicato alla strumentazione digitale, dunque utile per una migliore esperienza di guida. Manca il sistema di infotainment ma il costruttore implementa un supporto per smartphone.

Per quanto riguarda la motorizzazione, il quadriciclo Birba ospita un motore elettrico con una potenza massima di 30 CV e una potenza nominale di 19 CV. La velocità massima dichiarata dal costruttore si attesta invece a 90 km/h. L’autonomia, di 182km (ciclo WLTP) viene garantita dalla presenza di una batteria LFP con capacità di 13,9 kWh.

Disponibile negli allestimenti Classic, Sport e Ego, la Birba può essere acquistata a un prezzo di partenza di 12.900 euro ma con Ecobonus 2025 parte da 8.900 euro usufruendo anche della rottamazione.