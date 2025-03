Windows 11: in arrivo nuove funzioni con l’aggiornamento di aprile 2025

Windows 11

Microsoft si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento per Windows 11 previsto per aprile 2025, che introdurrà funzionalità inedite focalizzate su AI, produttività e usabilità. Le novità principali sono già state identificate nella build 26100, attualmente disponibile nel canale Canary e Dev per gli utenti iscritti al programma Windows Insider.

L’aggiornamento di aprile 2025 porta Copilot sempre attivo e migliorie generali

La modifica più rilevante riguarda Copilot, l’assistente AI integrato. Dopo i primi test con rilascio limitato, Microsoft si appresta ad attivarlo in modo permanente sulla barra delle applicazioni. Questo significa che Copilot sarà sempre visibile e accessibile, a prescindere dal tipo di finestra attiva. L’azienda ha confermato che la funzione rimarrà nella posizione sinistra dello schermo anche durante le attività multitasking.

La presenza continua di Copilot ha l’obiettivo di facilitare l’accesso rapido alle funzionalità AI, senza dover aprire finestre o menu separati. Sarà possibile sfruttare suggerimenti intelligenti, automatizzare azioni o gestire impostazioni di sistema con input testuali o vocali.

Tra le novità più attese, ci sono anche miglioramenti al Task Manager, una gestione più efficiente della memoria, e ottimizzazioni per i dispositivi touchscreen. Inoltre, sono in fase di test aggiornamenti per Esplora file, con nuove opzioni per la ricerca interna e una migliore integrazione con OneDrive.

L’aggiornamento dovrebbe anche includere correzioni di bug noti e interventi per aumentare la stabilità generale del sistema. Alcuni elementi grafici dell’interfaccia verranno aggiornati per garantire maggiore coerenza con il linguaggio visivo Fluent Design, sempre più adottato da Microsoft.

Secondo le anticipazioni, il rollout ufficiale dell’aggiornamento inizierà entro la seconda metà di aprile 2025, con una distribuzione progressiva in tutto il mondo. Gli utenti Insider potrebbero riceverlo in anticipo, ma la versione stabile sarà accessibile tramite Windows Update una volta terminati i test finali.

Con l’aggiornamento di aprile 2025, Windows 11 punta a rafforzare l’integrazione tra sistema operativo e intelligenza artificiale, semplificando l’esperienza d’uso e offrendo strumenti più intelligenti. La disponibilità permanente di Copilot rappresenta un cambiamento significativo nella fruizione quotidiana del sistema, mentre le altre migliorie consolidano la stabilità e l’efficienza complessiva della piattaforma.