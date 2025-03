Pagamenti digitali in crescita: l’Italia lascia il contante

Nel 2024, l’Italia ha registrato un’importante evoluzione nei metodi di pagamento. Per la prima volta, i pagamenti digitali hanno superato quelli in contante. Questo cambiamento segna una tendenza crescente nell’utilizzo delle tecnologie elettroniche per i consumi quotidiani. Il 43% delle transazioni è stato effettuato con strumenti digitali, mentre i pagamenti in contante si sono fermati al 41%. Il resto delle transazioni si è distribuito tra bonifici, addebiti diretti e assegni. La crescita dei pagamenti elettronici è un segno del crescente utilizzo di dispositivi come smartphone e wearable, che si affermano sempre di più come metodi preferiti dagli utenti italiani.

L’importanza dei pagamenti digitali contactless

Un dato che emerge chiaramente è il forte aumento dei pagamenti digitali contactless. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2024 le transazioni tramite modalità contactless hanno rappresentato il 90% dei pagamenti in negozio. Questo ha portato a una crescita significativa dei pagamenti effettuati tramite smartphone e dispositivi indossabili, che hanno visto un aumento del 53% rispetto all’anno precedente, con un transato totale di 56,7 miliardi di euro. Il successo del contactless rispecchia un cambiamento nelle abitudini degli italiani, che preferiscono sempre di più l’efficienza e la velocità delle transazioni senza il bisogno di digitare un PIN o di utilizzare contante.

Un altro fenomeno interessante è l’espansione del sistema “Buy Now Pay Later” (BNPL), che ha raggiunto i 6,8 miliardi di euro, con un incremento del 46%. Nonostante il crescente interesse per i metodi digitali, alcuni settori, come bar, mercati ambulanti e tabaccherie, preferiscono ancora i pagamenti in contante. Tuttavia, i commercianti al dettaglio e i ristoratori sono i più inclini ad adottare soluzioni digitali. L’adozione dei POS ha registrato una crescita, con oltre 3,5 milioni di terminali attivi, ma rimane ancora una tecnologia in espansione per molti piccoli esercenti. Il cambiamento verso il digitale è ormai in atto, e la digitalizzazione dei pagamenti sembra destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni.