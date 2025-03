Autovelox, il ministro Salvini blocca la bozza del decreto sull’omologazione

Solo pochi giorni fa abbiamo parlato della nuova bozza del decreto che il Governo ha realizzato con il chiaro obiettivo di porre fine al discusso problema dell’omologazione degli autovelox. Omologazione che, purtroppo, negli ultimi tempi ha creato una serie di discussioni legate anche alle multe che gli automobilisti si sono visti recapitare e che, di conseguenza, hanno portato a una serie di ricorsi.

Nello specifico, la bozza del decreto prevede l’omologazione automatica di tutti gli autovelox approvati dall’agosto 2017 in poi. Discorsi differente per i dispositivi precedente a tale data poiché viene posto l’obbligo di mettersi fuori funzione fino a un’apposita omologazione. Nonostante sembrasse tutto “risolto” la situazione è del tutto differente. La bozza del nuovo decreto è stata infatti bloccata nelle scorse ore. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito.

Autovelox: bloccata la bozza del nuovo decreto

Brutte notizie per tutti coloro che pensavano che la nuova bozza del decreto per l’omologazione degli autovelox rappresentasse davvero la soluzione al problema. Nelle scorse ore, infatti, la situazione è cambiata come conseguenza della richiesta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo quanto affermato dal ministro, infatti, prima di proseguire sono necessari approfondimenti ulteriori sulla questione. Per il momento, purtroppo, non è ben chiaro se la richiesta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sia stata di procedere con modifiche o, in alternativa, di riscrivere nuovamente il decreto.

Quel che è certo è che tale blocco porta nuovamente in una situazione di preoccupazione e di caos la questione dell’omologazione degli autovelox. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a quanto sarà deciso. La bozza del decreto sarà completamente sostituita oppure sarà solamente rivista? Lo scopriremo con le prossime notizie che arriveranno dal mondo delle quattro ruote.