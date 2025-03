WhatsApp: collage di foto negli aggiornamenti di stato e funzioni AI per il testo

WhatsApp sta per diventare ancora più smart. Sono dunque due le funzioni a cui sta lavorando attualmente Meta: la prima consente di modificare tono e stile dei messaggi sfruttando l’AI, la seconda invece rende gli aggiornamenti di stato molto più creativi.

Gli esperti hanno analizzato attentamente l’ultima versione beta riservata agli utenti Android, più precisamente la release v2.25.8.5. Anche se non sono ancora disponibili per gli utenti, è probabile che nelle prossime settimane WhatsApp inizi a testarle su un numero ristretto di persone prima del rilascio globale.

Riscrittura del testo con l’AI: più modi per esprimersi

Tra le novità più interessanti c’è l’editor AI per i messaggi. Quando si scriverà un testo, accanto al tasto di invio comparirà un’icona a forma di matita: toccandola, si aprirà un editor che permetterà di riscrivere il messaggio scegliendo tra vari stili.

Dalle informazioni emerse, sembrano essere disponibili diverse opzioni:

Funny (per dare un tocco divertente);

(per dare un tocco divertente); Proofread (per correggere errori grammaticali);

(per correggere errori grammaticali); Puns (per aggiungere giochi di parole);

(per aggiungere giochi di parole); Rephrase (per riformulare il testo);

(per riformulare il testo); Sarcastic (per un tono ironico o pungente);

(per un tono ironico o pungente); Shorter (per abbreviare il messaggio);

(per abbreviare il messaggio); Spooky (per un effetto inquietante);

(per un effetto inquietante); Supportive (per un tono più incoraggiante).

Di fatto, sarà come avere un piccolo assistente AI pronto a migliorare i messaggi a seconda del contesto. L’opzione “Proofread” sarà utile per chi vuole evitare errori, mentre le altre modalità offriranno alternative più creative e originali.

Al momento, la funzione non è ancora attiva, e selezionando l’icona della matita si apre solo una schermata vuota. Ma il fatto che WhatsApp ci stia lavorando suggerisce che l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più centrale nell’app.

Collage fotografici negli stati di WhatsApp

L’altra novità in arrivo riguarda gli aggiornamenti di stato. WhatsApp sta infatti sviluppando un’opzione per creare collage fotografici, permettendo di condividere più immagini in un’unica schermata invece di pubblicarle separatamente.

In base a quanto scoperto, ci sarà un pulsante “Layout” all’interno dell’interfaccia di pubblicazione. Gli utenti potranno:

Caricare fino a sei foto nello stesso aggiornamento;

nello stesso aggiornamento; Scegliere tra diversi layout predefiniti ;

; Riposizionare le immagini a piacimento;

a piacimento; Eliminare automaticamente le foto in eccesso nel caso in cui il layout scelto ne supporti meno.

Al momento, questa funzione non è ancora pienamente funzionante e non è possibile pubblicare i collage come stato. Tuttavia, visto l’interesse crescente per strumenti di personalizzazione, è probabile che venga resa disponibile nei prossimi aggiornamenti.