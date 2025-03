Tesla, trimestre 2025 il peggiore degli ultimi tre anni per numero di vendite

Da sempre la casa automobilistica Tesla è conosciuta grazie all’importante lavoro di progettazione e produzione di nuovi veicoli elettrici che si contraddistinguono per una serie di caratteristiche tecniche eccellenti. Nell’ultimo periodo, però, per l’azienda di Elon Musk le cose sembrerebbero non andare nel migliore dei modi. Non a caso, infatti, la decisione del CEO di entrare a far parte della politica, sostenendo il nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra abbia portato a delle conseguenze.

Secondo quanto diffuso, la borsa è in negativo e le attività portate avanti dal numero uno del marchio automobilistico statunitense non fanno altro che preoccupare gli analisi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Tesla: in calo le stime di vendita

Il costruttore automobilistico Tesla non sta di certo attraversando un bel periodo. Una serie di problematiche, infatti, stanno riguardando da vicino l’azienda di Elon Musk con effetti del tutto negativi. Pensiamo al numero di vendite del marchio che sta man mano subendo un calo rispetto ai numeri registrati in precedenza.

Secondo alcuni analisti, infatti, Tesla potrebbe rischiare conseguenze del tutto negative a causa della decisione di Musk di schierarsi in politica. Se facciamo riferimento alla previsione rilasciata nel corso di questa settimana da JPMorgan emerge che l’azienda americana, sta per concludere il primo trimestre di questo 2025 con il peggiore dato degli ultimi tre anni.

Un motivo non casuale dunque ma che, secondo JPMorgan, riguarderebbe alcune decisioni politiche di Elon Musk. Di conseguenza, le scelte non condivise, starebbero portando gli acquirenti lontano dal noto marchio americano di auto elettriche.

Nello specifico, dunque, JPMorgan taglia le sue previsioni di consegna del 20% a 355.000 unità, in calo rispetto alla previsione iniziale di 444.000 unità. Inoltre, secondo quanto viene stimato, Tesla potrebbe vedere le azioni scendere fino ad un valore di 120 dollari. Ciò significherebbe, dunque, quasi la metà del valore attuale. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.