Ecovacs presenta Deebot T50 Omni, con T50 Pro Omni e T50 Max Pro: nuovi robot aspirapolvere di alto livello

Ecovacs presenta la nuova famiglia Deebot T50, con il robot più sottile e potente di tutta la sua gamma, composta da T50 Omni, T50 Pro Omni e T50 Max Pro, capaci di combinare la tecnologia di pulizia all’avanguardia con un design estremamente elegante: il loro spessore di soli 81 millimetri, permette di insinuarsi sotto i mobili bassi, i divani ed i letti, mentre l’aspirazione fino a 15’000 Pa, li rende perfetti per gli utenti con animali, ma anche per raggiungere un livello di pulizia superiore al normale. Il T50 Omni offre la massima versatilità, anche grazie alla presenza della stazione all-in-one OMNI, assistente ideale per automatizzare le operazioni di lavaggio ed asciugatura dei moci, con acqua ed aria calda a 75°C e 45°C, per una pulizia approfondita, e la certezza di avere sempre a disposizione moci puliti senza cattivi odori.

La tecnologia TruEdge 2.0 della serie Deebot T50 permette ai prodotti di pulire in profondità lungo i bordi, la spazzola laterale ed il mocio sono in grado di estendersi fino ad un millimetro dai bordi, per risultati quasi perfetti. La navigazione è estremamente precisa grazie al modulo laser integrato ed il sistema di pulizia adattivo, con navigazione avanzata che si appoggia su dToF-LiDAR e l’intelligenza artificiale, riuscendo in questo modo a muoversi senza difficoltà alcuna in ogni spazio (anche ristretto e poco illuminato).

Ecovacs lancia la nuova famiglia Deebot T50

Il plus lo possiamo ritrovare in Deebot T50 Pro Omni, con un livello di automazione ancora più avanzato grazie all’integrazione di AIVI 3D 3.0 OMNI, tecnologia che permette di riconoscere gli ostacoli in tempo reale, adattando di conseguenza la pulizia per una migliore copertura e profondità. La precisione di questo modello è altresì sorprendente, con la tecnologia ZeroTangle 2.0 viene sfruttata una spazzola con design a tripla V, capace quindi di ridurre al minimo la manutenzione, ed evitando la formazione di grovigli di capelli, combinata con un sistema di aspirazione estremamente potente che riesce a rimuovere anche lo sporco più ostinato (con certificazione TUV Rheinland, per quanto riguarda la sua efficacia nella pulizia).

L’esperienza è resa ancora più completa e automatizzata con la stazione OMNI All-In-One, il robot si svuota completamente da solo, lavando il mocio con acqua calda ad una temperatura di 75 gradi, ed asciugandolo a 45 gradi con aria calda. Nel modello T50 Pro Omni, inoltre, la soluzione detergente viene dosata in modo automatico, per una maggiore efficacia nel lavaggio. Il controllo di tutte le operazioni avviene sia tramite l’applicazione mobile, che il controllo vocale, sfruttando l’assistente YIKO.

Deetbot T50 Omni è in vendita su Amazon al prezzo di listino di 799 euro, Deeboot T50 Pro Omni, al seguente link, con una spesa finale di 899 euro, mentre Ecovacs Deebot T50 Max Pro sarà disponibile su Amazon a 999 euro. Per festeggiare il lancio dei prodotti, dal 20 al 30 marzo è possibile approfittare di uno sconto del 10% sul valore originario di listino.