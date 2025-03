One UI 7: Samsung porta le innovazioni sui dispositivi pieghevoli

Dopo aver fatto chiarezza sul lancio della nuova interfaccia, Samsung ha ampliato il programma beta di One UI 7. Attualmente, la versione stabile dell’aggiornamento è disponibile su modelli di punta come Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, oltre ai nuovi modelli di fascia media. Tuttavia, già da qualche giorno, si è esteso il test anche ai modelli Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6. Inoltre, ascoltando i feedback degli utenti, l’azienda ha deciso di integrare nuovamente alcune funzionalità importanti.

Samsung: One UI 7 beta si espande anche ai pieghevoli con nuove funzionalità

Qualche giorno fa, sono state rilasciate le prime build beta per i dispositivi pieghevoli, in particolare per i Galaxy Z Flip 6 e Fold 6. Nonostante il rilascio non abbia interessato il mercato italiano, il nuovo firmware introduce notevoli innovazioni, differenziandosi dalla versione stabile dei Galaxy S25. Un aspetto fondamentale di questa evoluzione la si può trovare in una modifica apportata alla gestione delle notifiche e dei quick settings. Inoltre, nella nuova beta per i dispositivi pieghevoli, sono presenti nuovi controlli per lo schermo esterno. Infatti, gli utenti potranno decidere tra diverse modalità per la continuità delle app, come l’opzione “Swipe up to continue” o il mantenimento costante delle applicazioni. Inoltre, l’aggiornamento contribuisce ad una gestione più fluida della musica e di altre funzioni dedicate al form factor pieghevole.

Tra le novità, spicca anche il ritorno del lettore multimediale nelle notifiche, riposizionato per garantire un controllo più intuitivo della musica e dei contenuti. Opzione adesso integrata nella sezione delle notifiche live della Now Bar, mantenendo allo stesso tempo i controlli rapidi. Questo cambiamento, ispirato dai suggerimenti degli utenti, evidenzia come Samsung, nonostante la recente confusione, metta al centro l’esperienza utente, introducendo funzionalità che migliorano l’interazione con il dispositivo.

L’aggiornamento beta di One UI 7 rappresenta un chiaro impegno di Samsung nel rispondere alle esigenze degli utenti, integrando funzionalità innovative per un’esperienza d’uso più fluida e intuitiva. Resta, però, da vedere come evolveranno queste novità e, specialmente, quando effettivamente avverrà il rilascio stabile sui dispositivi più datati.