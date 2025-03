Android 16 migliora il multitasking: si possono minimizzare le finestre delle app desktop

Google continua a rendere Android più versatile per chi usa tablet e dispositivi con grandi schermi. Con la Beta 3 di Android 16 arriva una novità che può fare la differenza: la possibilità di minimizzare le finestre nella modalità desktop, senza doverle chiudere completamente.

Questa funzione era attesa da tempo. Le finestre ridimensionabili erano state viste già con Android 15 QPR1. Questo aveva consentito agli utenti di gestire le applicazioni come se avessero di fronte un pc. permettendo di gestire le app in modo più simile a un computer. Mancava comunque un aspetto molto importante in quanto fino a oggi, l’unico modo per far sparire una finestra dallo schermo era chiuderla, rischiando di perdere progressi e dati. Ora, con Android 16, il problema è stato risolto.

Come funziona la nuova gestione delle finestre su Android 16

D’ora in poi, quando un’app viene aperta in modalità desktop, nella barra superiore compare un nuovo pulsante di minimizzazione. Premendolo, la finestra scompare dallo schermo, ma rimane attiva in background e può essere riaperta dalla barra delle applicazioni in qualsiasi momento.

Alcuni dettagli interessanti:

Le app minimizzate restano attive e non devono essere ricaricate quando vengono riaperte;

L’icona nella taskbar cambia leggermente forma: si rimpicciolisce quando l’app è minimizzata e torna normale quando viene riaperta;

Se tutte le finestre vengono minimizzate, Android esce automaticamente dalla modalità desktop, ma mantiene le app aperte per un rapido accesso successivo.

Un passo in avanti per Android su tablet e grandi schermi

Oltre al nuovo pulsante di minimizzazione, Android 16 introduce altre migliorie nella gestione delle finestre:

Il supporto per il Picture-in-Picture in modalità desktop, permettendo di guardare video in una finestra fluttuante mentre si utilizzano altre app;

in modalità desktop, permettendo di guardare video in una finestra fluttuante mentre si utilizzano altre app; La possibilità di trascinare le schede di Chrome per aprirle in nuove finestre, rendendo la navigazione più simile a quella di un PC.

Ora non bisogna fare altro che attendere nuovi feedback da chi ha la fortuna di poter testare questa funzionalità che era peraltro molto attesa.