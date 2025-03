Warner Bros, molti DVD degli anni 2000 si stanno deteriorando

Ultimamente sono nate alcune preoccupazioni sulla possibilità di deterioramento dei vecchi DVD degli anni 2000 venduti dalla Warner Bros. Infatti molti di questi si stanno già cancellando a causa del tempo dato che è un dato di fatto che questi dischi perdano le loro qualità con il tempo. Questi dischi sono molto importanti perché contengono tutta la storia culturale della Warner Bros. Per questo è fondamentale che vengano preservati per non rischiare di perdere degli oggetti così importanti.

I DVD coinvolti in questo fenomeno sono quelli venduti tra il 2006 e il 2008, anni in cui la società vendeva moltissimo in questo settore. Proprio in questi anni si sono prodotti i film più belli e interessanti, per cui è necessario preservare questi oggetti affinché non vadano perduti. In questo senso si sta cercando di rimediare copiando il contenuto dei DVD su altri dispositivi di archiviazione prima che i contenuti spariscano del tutto.

Warner Bros, problema ben noto dalla società

Il problema di questi DVD è ben noto alla società che sta cercando di rimediare incoraggiando i clienti a contattare i centri di assistenza. Questo fenomeno è conosciuto come laser rot che prevede il deterioramento del supporto ottico che rende i dischi inutilizzabili. Tra i film coinvolti ci sono Blade Runner, Batman: The Animated Series, 2001: Odissea nello spazio, Il Mago di OZ. Questi sono i principali, ma ci sono molti altri che rischiano di essere perduti per sempre dato che non tutti sono stati trasferiti sulle applicazioni streaming moderne. Warner Bros ha intenzione di aiutare solamente i clienti che possiedono un DVD il cui contenuto è ancora in produzione.

Quindi per evitare che questi importanti contenuti vengano perduti è necessario trasferirli su un altro dispositivo di archiviazione per stare più tranquilli. Questo problema è tipico dei DVD dato che non sono eterni e molte cause come esposizione ai raggi UV oppure l’ ossidazione dello strato riflettente hanno determinato la cancellazione dei loro contenuti.