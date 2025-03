Gemini: nuove funzioni avanzate disponibili anche per gli utenti senza abbonamento

Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, accoglie nuove funzioni e ne propone alcune anche agli utenti senza abbonamento. Adesso anche in Italia, gli utenti che non hanno stipulato l’abbonamento alla versione Advance, potranno utilizzare funzioni come Deep Research e Gems, e sfruttare la nuova potenzialità introdotte da Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Inoltre, grazie agli aggiornamenti più recenti, app come Calendario e Foto potranno interagire con l’AI per offrire un’esperienza ancora più personalizzata.

Deep Research e Gems di Gemini disponibili per tutti gli utenti

Deep Research è l’assistente di Gemini che consente agli utenti di effettuare ricerche approfondite online e ottenere un riassunto dei risultati in pochissimi minuti. La funzione è disponibile in 45 lingue diverse e può essere sfruttata adesso da tutti gli utenti, con l’unica differenza di un limite mensile di accessi per gli utenti con versione gratuita. Inizialmente, Google ha mantenuto Deep Research un’esclusiva degli utenti che hanno stipulato l’abbonamento Advance, che prevede una spesa di rinnovo mensile di 21,99 euro, ma adesso tutti potranno ottenere risultati ottimali grazie alla novità, pur essendo previsti dei limiti mensili all’accesso gratuito.

Anche Gems, l’opzione che permette di creare sistemi esperti di intelligenza artificiale personalizzati, potrà adesso essere utilizzato senza dover necessariamente contrarre l’abbonamento. Sarà sufficiente accedere all’app o al sito web e cliccare sull’apposita voce per creare un chatbot personale tenendo conto del proprio obiettivo, con la possibilità di caricare file dai quali il sistema potrà estrarre dati rilevanti per il suo addestramento.

Google mira così a conquistare gli utenti proponendo servizi sempre più avanzati. Non a caso risale a pochi giorni fa la presentazione di Gemini Robotics, il modello rilasciato da Google Deepmind, che manifesta l’interessa nei confronti della robotica con l’intento di realizzare i primi robot umanoidi in tempi brevi e lavorare sull’introduzione di questi ultimi nella vita quotidiana di ognuno di noi.