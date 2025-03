KTC lancia nuovi monitor da gaming e da ufficio con sconti molto convenienti

e KTC, azienda leader nel settore della produzione di monitor da ufficio e da gaming, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in passato, lancia sul mercato una nuova interessante selezione di monitor, con tecnologia all’avanguardia e prezzi estremamente convenienti. Tutti possono essere acquistati sia su Amazon che sul sito ufficiale, con spedizioni presso il vostro domicilio in tempi relativamente ridotti, e la possibilità di approfittare della solita ottima garanzia di 2 anni che copre i difetti di fabbrica.

KTC H27T27 e H32T13 sono i due nuovi modelli pensati per l’ufficio, monitor rispettivamente da 27 e 32 pollici di diagonale, che si differenziano per alcune specifiche molto interessanti. L’H27T27 è un IPS LCD con risoluzione in 2K, supporto all’HDR 10 con refresh rate a 100Hz, che può essere acquistato su Amazon a 169,99 euro di listino, con uno sconto del 20% con l’inserimento del codice KTCNEW03, oppure sul sito ufficiale, utilizzando il codice KTCHH1, per avere uno sconto di 10 euro. KTC H32T13 è il monitor da ufficio da 32 pollici, con pannello IPS LCD, risoluzione WQHD, copertura del 109% della gamma sRGB e refresh rate a 100Hz, in vendita ad un listino di 199,99 euro; il prezzo viene scontato del 5% su Amazon con il codice KTCNEW04, riduzione che corrisponde a 10 euro con il codice KTCHH1 sul sito ufficiale.

KTC H27E22P e H27E6: i monitor da gaming

KTC H27 E22P è un monitor da gaming di 27 pollici di diagonale di ultima generazione con refresh rate a 280Hz e tempo di risposta di solo 1 millisecondo, offre una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, con piena compatibilità con AMD FreeSync e G-Sync, oltre al supporto all’HDR10 per l’eliminazione di tearing e lag di vario genere. I colori sono sapientemente riprodotti con la copertura al 99% della gamma sRGB e il 100% della DCI-P3. Il prodotto può essere facilmente montato a muro con gli attacchi vesa, mentre in termini di connettività può fare affidamento su HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. E’ acquistabile ad un prezzo di listino di 199,99 euro, sia su Amazon con uno sconto del 5% utilizzando il codice KTCNEW01, che sul sito ufficiale, con riduzione di 10 euro utilizzando il codice KTCHH1.

KTC H27E6 è il monitor più performante della selezione di quest’articolo, un pannello da 27 pollici con risoluzione 2K, che offre un refresh rate a 300Hz ed un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Il pannello è un fast IPS con ampia copertura della gamma sRGB (144%), ed ottime prestazioni, il tutto combinato con un trattamento anti-riflesso ed un’attenzione all’emissione di luce blu, per garantire sicurezza alla vista sul lungo periodo. Il prodotto viene commercializzato con uno stand regolabile, oltre ad integrare HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Può essere acquistato su Amazon, ad un prezzo di listino di 329,99 euro, con sconto del 10% mediante l’applicazione del codice KTCNEW02, oppure sul sito ufficiale, con sconto di 10 euro con il codice KTCHH1.