Samsung: nuove opzioni per superare gli intoppi dell’ora legale

Il passaggio all’ora legale previsto per la notte tra il 29 e il 30 marzo. Il passaggio ha sollevato discussioni riguardo l’impatto di tale transizione sulla qualità del riposo. A tal proposito, sono state condotte analisi sugli utenti di Samsung Health in oltre 40 Paesi. Secondo quanto emerso, il cambiamento orario comporta una riduzione media del tempo di sonno. Durante i giorni successivi al passaggio all’ora legale, gli utenti tendono ad andare a dormire circa 30 minuti più tardi del solito. Inoltre, si svegliano circa 19 minuti prima. Con un conseguente deficit di sonno. Le fasce d’età più giovani, in particolare quelle comprese tra i 20 e i 30 anni, sembrano essere le più sensibili al cambiamento. Mostrando un recupero più lento della qualità del sonno rispetto alle persone più anziane.

Samsung: deficit del sonno con l’ora legale

L’azienda sudcoreana ha deciso di affrontare tale problematica introducendo nuove funzionalità. Quest’ultime saranno introdotte in Samsung Health e disponibili per i dispositivi dotati di One UI 7. Tra le funzioni, spicca il Sleep Environment Report. Tale opzione aiuterà gli utenti a monitorare e migliorare l’ambiente in cui dormono. Attraverso la connessione con dispositivi dell’ecosistema Samsung e SmartThings, sarà possibile analizzare fattori chiave. Come temperatura, umidità, livelli di CO2 e illuminazione. In tal modo, gli utenti potranno ottimizzare le condizioni della propria camera da letto per un riposo più efficace.

Un’altra novità è il miglioramento della funzione Energy Score. Quest’ultima fornirà una stima più precisa dell’energia disponibile durante la giornata. Basandosi sulla qualità del sonno della notte precedente. Inoltre, la nuova funzione Activity Consistency offrirà una panoramica dettagliata dei livelli di attività degli utenti nelle ultime quattro settimane. Aiutandoli a mantenere uno stile di vita più equilibrato. Infine, per affrontare meglio il passaggio all’ora legale, Samsung consiglia di sfruttare Sleep Coaching. Si tratta di un programma di coaching del sonno personalizzato che aiuta a sviluppare abitudini più sane.

Samsung aumenta la sua attenzione alla qualità del sonno. Si tratta di una scelta rilevante. Grazie alle nuove tecnologie e ai progressi nell’analisi dei dati, strumenti come Samsung Health possono offrire soluzioni concrete. Il cui scopo è migliorare il benessere degli utenti.