Esselunga: il tablet che stavate cercando ora è SUPER SCONTATO

Con l’arrivo della primavera, anche le vostre giornate si accendono di nuove possibilità. Esselunga, sempre attenta alle vostre esigenze, ha pensato a offerte incredibili. Tra uno sguardo ai fiori e uno alle vetrine, fermatevi da Esselunga! Troverete l’occasione che stavate aspettando. La primavera non è solo il risveglio della natura, ma anche un momento per regalarvi qualcosa di nuovo, no? Le promozioni sono già partite e tra queste spiccano prodotti tecnologici di altissima qualità! Il TOP? I prezzi davvero competitivi sui brand non solo più amati ma anche più ricercati. Ora è il momento di scoprire tutto ciò che Esselunga ha da offrirvi.

Le offerte del momento: Apple iPad 9 e non solo da Esselunga

In cima alle occasioni di Esselunga c’è il fantastico Apple iPad 9, disponibile a un prezzo straordinario: solo 269 euro. Con un display Retina da 10,2 pollici, ogni immagine è definita in maniera impeccabile. Questo tablet è la soluzione perfetta per chi cerca una combinazione di eleganza, praticità e qualità. Con la fotocamera frontale da 12 megapixel, le vostre videochiamate e i selfie saranno sempre nitidi e luminosi. Ma non finisce qui: all’interno del dispositivo batte il processore Apple A13 Bionic, sinonimo di velocità e fluidità nelle prestazioni. Esselunga sa quanto sia importante avere spazio a disposizione per app e file: ecco perché questo modello offre 64 GB di memoria interna, sufficienti per ogni esigenza.

Il design è compatto e pratico, con dimensioni di 25 x 17,4 x 0,75 cm, ideale da portare sempre con voi. La luminosità del display arriva fino a 500 cd/m², perfetta anche sotto la luce diretta del sole, così potrete usarlo ovunque, in ogni condizione. E per collegare tutti i vostri dispositivi, il Bluetooth 4.2 vi terrà sempre connessi senza problemi. Passate da Esselunga e scoprite questa e tante altre offerte in corso: promozioni uniche che aspettano solo voi! Non attendete troppo, le occasioni non durano per sempre. Cliccate qui per il sito.