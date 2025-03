Steve Wozniak si scaglia contro Musk e le aziende tech

Di recente, Steve Wozniak ha sollevato diverse discussioni. Durante il suo intervento al MWC di Barcellona, infatti, il co-fondatore di Apple si espresso criticando l’intero settore tech. Inoltre, ha presentato critiche anche nei confronti di Elon Musk. E, in generale, del coinvolgimento delle Big Tech nella politica. Secondo Wozniak, la gestione di un governo non può essere equiparata a quella di un’azienda. Se nel mondo imprenditoriale è necessario raggiungere il consenso interno attraverso negoziazioni e compromessi, nella sfera pubblica tale dinamica diventa ancora più importante. In suddetto caso, infatti, le decisioni non riguardano solo dipendenti e azionisti, ma l’intera popolazione.

Le recenti dichiarazioni di Wozniak riguardo all’universo tech

Le grandi aziende tecnologiche non si limitano più a esercitare un’influenza economica. Ormai sono parte integrante della politica. Con l’esplicito supporto delle Big Tech a figure politiche come Donald Trump, il confine tra tecnologia e governo si è assottigliato.

Un altro tema affrontato dal co-fondatore di Apple è l’intelligenza artificiale. Wozniak ha ribadito la sua diffidenza nei confronti della cosiddetta “A” di AI. Sottolineando come la tecnologia, per quanto avanzata, resti priva di capacità emotiva e critica. Ciò rende le persone vulnerabili alla manipolazione e alla disinformazione. Considerando tale scenario, l’uso improprio dei modelli linguistici avanzati è un pericolo concreto.

Infine, il co-fondatore di Apple ha voluto evidenziare un cambiamento radicale nel rapporto tra utenti e tecnologia. Un tempo, chi acquistava un computer ne aveva il controllo completo, configurandolo e personalizzandolo a proprio piacimento. Oggi, invece, il modello dominante è quello degli abbonamenti e dei servizi cloud, in cui l’utente non possiede davvero gli strumenti che utilizza. Ma ne rimane vincolato attraverso licenze e sottoscrizioni. Tale sistema favorisce le Big Tech, rendendole di fatto proprietarie delle vite digitali delle persone. Il messaggio di Wozniak è chiaro. La tecnologia deve servire l’uomo, non viceversa. E perché ciò accada, è necessario mantenere un equilibrio tra innovazione e responsabilità.