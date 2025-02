Auricolari e cuffie possono causare problemi al cervello?

Cuffie e auricolari con cancellazione del rumore sono diventate un accessorio indispensabile. Consentono di ascoltare musica, podcast o chiamate a un volume più basso, proteggendo così l’udito. Eppure, studi recenti ipotizzano la presenza di effetti collaterali. L’attenzione degli esperti si sta concentrando su un fenomeno emergente. Si tratta dell’aumento, per gli adulti, delle diagnosi di disturbo dell’elaborazione uditiva. Tale fenomeno è tradizionalmente associato ai bambini. Eppure, di recente, si manifesta anche nei più grandi. Consiste nella difficoltà a riconoscere e localizzare i suoni. Ciò avviene in ambienti particolarmente rumorosi. Nel dettaglio, chi ne soffre fatica a distinguere e seguire una conversazione in mezzo ad altri suoni.

Cuffie e auricolari causano problemi collaterali?

Renee Almeida, responsabile clinico di audiologia, ha rilasciato una dichiarazione a riguardo. Secondo quanto emerso, l’uso prolungato della cancellazione del rumore potrebbe causare tale fenomeno. La sua teoria è che, abituando il cervello a percepire un’unica fonte sonora in ambienti artificialmente silenziosi, si perda progressivamente la capacità di filtrare e processare i suoni in modo naturale. Ciò porterebbe ad una sorta di “pigrizia neurale”. Un effetto simile a quello che si verifica nei muscoli quando non vengono allenati per lunghi periodi.

Nonostante tali preoccupazioni, è importante sottolineare che al momento non ci sono prove scientifiche. Dunque, non è possibile dimostrare con certezza una correlazione diretta tra l’uso di tali cuffie e auricolari e l’insorgenza di problemi nell’elaborazione uditiva. Almeida sottolinea che sono necessarie ulteriori ricerche. Ciò al fine di comprendere meglio il fenomeno. Per poterne poi valutare i potenziali rischi.

A tal proposito, alcuni esperti consigliano un uso equilibrato di tali dispositivi. Potrebbe essere utile alternare momenti di ascolto con la cancellazione attiva ad altri in cui il cervello è esposto ai suoni ambientali. Tale strategia potrebbe risultare efficiente per attenuare il fenomeno. Inoltre, potrebbe aiutare limitare l’uso delle cuffie in situazioni in cui non sono strettamente necessarie. Come durante passeggiate all’aperto o in ambienti domestici relativamente tranquilli.