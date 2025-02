Apple iPhone 16 Pro: il prezzo AMAZON è davvero IMBATTIBILE

Il prezzo di vendita del top di gamma secondo Apple, il nuovissimo iPhone 16 Pro, viene scontato fortemente da Amazon, con un risparmio di quasi 200 euro sul listino originario, in questo modo tutti i consumatori si ritrovano a poter risparmiar sul suo acquisto, senza andare ad intaccare le specifiche tecniche, come anche le possibilità d’acquisto.

Avvicinarsi all’acquisto dello smartphone è davvero possibile, ma quali sono le sue specifiche tecniche? il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di dimensioni comunque più che abbordabili, pari a 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso di pochissimo inferiore ai 200 grammi (è comunque resistente all’acqua e agli agenti atmosferici). Il display è piccolo, almeno secondo gli standard attuali, poiché raggiunge 6,3 pollici di diagonale, risoluzione di 1206 x 2622 pixel, essendo a tutti gli effetti un Super Retina XDR OLED, con refresh rate a 120Hz, affiancato da ben 460 ppi per un dettaglio superiore al normale.

Apple iPhone 16 Pro: offerta mai vista su Amazon

Occasione imperdibile per gli utenti che vogliono accedere ad Apple iPhone 16 Pro spendendo meno del listino di 1369 euro, almeno per quanto riguarda la variante e versione in oggetto (con 256GB di memoria interna), infatti la promozione applicata da Amazon prevede uno sconto effettivo di quasi 200 euro, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 1199 euro. Ordinatelo al seguente link.

Tanta attenzione, come è giusto considerato il trend del momento, è stata posta da Apple in seno al comparto fotografico, nella parte posteriore si possono difatti trovare 3 sensori differenti: un principale da 48 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con un teleobiettivo 5X da 48 megapixel. Il tutto porta a realizzare ottimi scatti fotografici e video in 4K a 120fps.