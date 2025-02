Realme 14 Pro+: il nuovo aggiornamento migliora batteria e prestazioni

Realme ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il Realme 14 Pro+, introducendo miglioramenti significativi alla gestione della batteria e alle prestazioni generali del dispositivo. L’update, attualmente in fase di distribuzione, punta a ottimizzare l’esperienza d’uso, riducendo i consumi energetici e migliorando la stabilità del sistema.

Nuova gestione della batteria per maggiore autonomia

L’aggiornamento introduce un nuovo algoritmo di gestione energetica che consente di ridurre i consumi in background e ottimizzare l’uso delle risorse durante le attività più intense. I test interni di Realme indicano un incremento dell’autonomia fino al 10%, soprattutto in scenari come la riproduzione video e la navigazione web.

Un altro miglioramento riguarda la gestione della temperatura: il dispositivo ora regola meglio il consumo energetico per evitare il surriscaldamento durante sessioni di gioco prolungate o utilizzo intensivo delle app. Oltre all’ottimizzazione della batteria, il nuovo firmware introduce una serie di miglioramenti che aumentano la reattività del sistema. In particolare, Realme ha affinato la gestione della RAM e del processore, riducendo i tempi di caricamento delle applicazioni e migliorando il multitasking.

Anche la stabilità della rete mobile e Wi-Fi è stata migliorata, con un’ottimizzazione della gestione del segnale che riduce le disconnessioni improvvise. Questo è particolarmente utile per chi utilizza il dispositivo per streaming o videoconferenze. L’aggiornamento include anche una serie di correzioni di bug minori, migliorando l’esperienza utente in diversi aspetti del software. Tra le novità più rilevanti, spicca una risoluzione per un problema legato alla gestione delle notifiche, che ora risultano più affidabili e puntuali.

Realme ha anche migliorato il supporto alla modalità Always-on Display, ottimizzando il consumo energetico quando lo schermo è attivo per le notifiche.

Il rollout dell’aggiornamento è già iniziato in alcuni mercati e arriverà progressivamente su tutti i dispositivi Realme 14 Pro+ nelle prossime settimane. Gli utenti possono controllare la disponibilità del nuovo firmware accedendo a Impostazioni > Aggiornamenti software e verificando la presenza di nuovi update.

Con questo aggiornamento, Realme migliora l’autonomia, la stabilità e le prestazioni del 14 Pro+, offrendo un’esperienza d’uso più fluida e ottimizzata. L’azienda continua a rilasciare aggiornamenti mirati per affinare il software e garantire un miglior supporto ai suoi dispositivi.