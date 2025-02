Nuovo robot umanoide in arrivo: caratteristiche invidiabili

La robotica umanoide sta compiendo passi da gigante. A tal proposito, una delle più recenti innovazioni arriva dal settore tecnologico israeliano. L’azienda Mentee Robotics ha, infatti, presentato il suo ultimo prototipo. Si tratta del MenteeBot V3.0. Un robot progettato per l’ambito domestico e quello industriale. Ciò grazie a un’integrazione avanzata di intelligenza artificiale e hardware d’avanguardia.

Nuovo robot arriva da un team israeliano

Uno degli aspetti più rivoluzionari di MenteeBot V3.0 è il suo sistema di attuatori di nuova generazione. Quest’ultimo fornisce una potenza tre superiore rispetto ai principali concorrenti. Ciò consente al robot di eseguire movimenti più fluidi e naturali. Dal punto di vista strutturale, MenteeBot V3.0 ha un’altezza di 175 centimetri. Inoltre, è dotato di un sofisticato sistema di percezione ambientale. Il robot è in grado di monitorare a 360 gradi ciò che lo circonda. Le prestazioni motorie del MenteeBot V3.0 sono altrettanto impressionanti. Può camminare a una velocità di 1,5 metri al secondo. Ed è in grado di sollevare oggetti fino a 25 chilogrammi.

Uno dei punti di forza del MenteeBot V3.0 è il suo sistema energetico innovativo. Grazie a batterie di nuova generazione, può operare per oltre tre ore. A ciò si aggiungono due processori Jetson Orin AGX. Entrambi consentono capacità di intelligenza artificiale avanzate. Inoltre, permettono al robot di presentare processi decisionali in tempo reale. Le applicazioni di MenteeBot V3.0 sono molteplici. Il robot può essere usato in ambito domestico. Quest’ultimo, infatti, può gestire le faccende quotidiane come riordinare e occuparsi del bucato.

Nel settore industriale, può essere impiegato per operazioni logistiche e gestione del magazzino. Per Mentee Robotics il MenteeBot V3.0 rappresenta un passo importante per il settore dei robot. Considerando i progressi ottenuti negli ultimi tempi è facile ipotizzare un futuro in cui gli umanoidi intelligenti diventeranno una presenza comune nella vita quotidiana e nelle industrie. Ciò al fine di migliorare l’efficienza e alleggerendo il carico di lavoro umano.