Whatsapp: la truffa ora arriva direttamente in chat, scopriamo come

Ogni giorno, quando usiamo WhatsApp, ovviamente entriamo in contatto con tutti i nostri affetti e le persone presenti all’interno della nostra vita, il social di messaggistica infatti è utile proprio per questo dal momento che ci consente di rimanere in contatto con chi desideriamo e di scambiare ogni giorno messaggi con le persone a noi più vicine, spesso però ciò non sempre si traduce in connessioni positive, negli ultimi tempi infatti alcuni utenti decisamente poco raccomandabili stanno usando WhatsApp per stabilire delle connessioni a dir poco pericolose, stiamo parlando dei truffatori che stanno adoperando il social di messaggistica per portare avanti le loro campagne di truffa ai danni degli utenti comuni e indifesi.

Questo fenomeno ha iniziato a diffondersi a causa della presa di coscienza dei truffatori che si sono resi conto di utilizzare WhatsApp consente loro di raggiungere una platea di utenti molto più elevata rispetto agli altri mezzi di comunicazione, ciò ha come effetto diretto l’aumento impressionante delle probabilità di successo delle loro truffe, cosa che ovviamente fa gola ai truffatori e che sicuramente non vogliono lasciarsi scappare.

Di conseguenza, anche qui in Italia i messaggi truffaldini su WhatsApp hanno iniziato a circolare largamente e stanno colpendo tantissimi utenti, veniamo insieme di cosa si tratta per cercare di difenderci nel migliore dei modi.

Un messaggio peculiare

I messaggi truffaldine che stanno circolando in Italia sono diversi ma allo stesso tempo hanno delle caratteristiche che offrono delle similitudini che ci consentono di riconoscerli ed evitare il pericolo, nello specifico si tratta di richieste di tempo per scambiare due chiacchiere caratterizzate da un numero di telefono non presente nella nostra rubrica e con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo, il prefisso di questo numero di telefono è altrettanto poco diffuso qui nel nostro paese e la provenienza del numero risulta essere estera, nella maggior parte dei casi si tratta di una nazione africana, tutti questi elementi insieme ci permettono di fare diagnosi di truffa, di conseguenza poi la cosa migliore da fare e bloccare l’utente che vi ha scritto e ovviamente non rispondere alle sue domande, in tal modo eviterete la circolazione dei vostri dati sensibili e dunque potenziali conseguenze gravi.