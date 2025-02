Elon Musk: dubbi per il suo portale del DOGE

La vicenda del sito web del DOGE ha scatenato un’ondata di polemiche e riflessioni. Quest’ultime riguardano l‘efficacia e la sicurezza delle piattaforme governative. Lanciato con l’intento di fornire un resoconto dettagliato sulle strategie di riduzione degli sprechi promosse dall’agenzia voluta dall’amministrazione Trump e guidata da Elon Musk, il portale si è rapidamente trasformato in un caso emblematico di vulnerabilità digitale. La scoperta di una falla clamorosa nel sistema ha reso evidente quanto poco il sito fosse protetto da intrusioni esterne.

Problemi scovati per la piattaforma DOGE di Elon Musk

Due sviluppatori, esperti in cybersecurity, hanno dimostrato con facilità la possibilità di modificare il database del sito. Così da aggiungere contenuti fittizi e ironici per provare l’assenza di misure di sicurezza adeguate. La loro azione, lungi dall’essere un attacco malevolo, aveva lo scopo di richiamare l’attenzione su una criticità enorme. Un portale istituzionale con accesso libero e senza controlli espone non solo i suoi dati, ma anche l’intera credibilità dell’ente che lo gestisce.

Ciò che ha reso il caso ancora più clamoroso è stata l’inerzia successiva alla scoperta. Nonostante la pubblicazione della notizia e la sua rapida diffusione, una delle voci inserite dagli sviluppatori è rimasta online per ore. Dimostrando la mancanza di un monitoraggio efficace. Ciò ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza online, ma anche sulla serietà con cui il DOGE sta gestendo la propria missione.

Elon Musk ha ribadito, durante una recente conferenza stampa, che l’agenzia opera in totale trasparenza. Inoltre, ha sostenuto che il sito e i social media del DOGE offrono aggiornamenti costanti sulle sue attività. Eppure, considerando quanto accaduto, si diffonde il sospetto che la tanto sbandierata trasparenza sia più una questione di apparenza. Resta da vedere se, dopo tale incidente, verranno adottate misure concrete per blindare il sistema o se tutto verrà archiviato come una semplice “distrazione”.