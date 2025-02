Amazon SHOCK: regala un coupon di 235€ per il Roborock Qrevo Slim

Roborock Qrevo Slim è il nome di un robot aspirapolvere di qualità, un prodotto che punta molto forte sull’adottare le ultime tecnologie disponibili, mettendole a piena disposizione di tutti i consumatori che vogliono avere tra le mani uno dei prodotti più completi e funzionali tra quelli attualmente in commercio. Il suo prezzo di listino è indubbiamente elevato, ma Amazon ha pensato di fare un piccolo regalo agli utenti, mettendo a disposizione un coupon sconto del valore di 235€.

Nel momento in cui pensate di acquistare questo robot aspirapolvere dovete prendere prima di tutto in considerazione le sue dimensioni, compreso lo spessore, di circa 8,2 centimetri, uno dei più sottili in commercio, data la totale assenza di una torretta LiDAR nella parte superiore, il che facilita il passaggio al di sotto di superfici basse o anche di tavolini. La navigazione, a prescindere da questo dettaglio, è comunque molto buona, forse una delle migliori in circolazione.

Ricordatevi del canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon con le nuove offerte esclusive ed una selezione di prezzi molto bassi tra cui potete scegliere.

Roborock Qrevo Slim: lo sconto ed i prezzi migliori del momento su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di un robot aspirapolvere è possibile, o meglio è possibile risparmiare molto rispetto al listino originario, data la presenza di un coupon che gli utenti possono andare ad applicare autonomamente nella pagina di riepilogo dell’ordine. La spesa iniziale da sostenere per l’acquisto di questo roborock Qrevo Slim sarebbe di 1299 euro, con la possibilità a tutti gli effetti di vederla ridotta di 235€, per arrivare in questo modo a spendere all’incirca 1050 euro. Ordinatelo premendo qui.

Il controllo del prodotto può avvenire sia tramite i pulsanti fisici posti nella parte superiore dello stesso, che sfruttando l’applicazione mobile dedicata, compatibile naturalmente sia con iOS che con Android, senza differenze in termini di funzionalità.