Motorola Razr 50 Ultra in OFFERTA AMAZON di quasi 500 euro

Il Motorola Razr 50 Ultra viene venduto su Amazon con una promozione mai vista prima d’ora, infatti gli utenti si ritrovano oggi a poter approfittare di uno sconto effettivo del 40% rispetto al valore iniziale di 1199 euro, così da diventare quasi uno dei flip-phone più economici, o dal miglior rapporto qualità/prezzo, attualmente in circolazione.

Disponibile con sistema operativo Android 14, almeno di base, in quanto è possibile installare gli aggiornamenti successivi, il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un doppio display, uno interno da 6,9 pollici, un pOLED di ottima qualità dalle cornici sottilissime, a cui si aggiunge un pannello esterno da 4 pollici, sempre pOLED di alto livello. A muovere il tutto ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core di penultima generazione, che viene completato dalla presenza di una configurazione di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Motorola Razr 50 Ultra: un prezzo così basso non si era mai visto

Gli utenti sono decisamente felici dell’ottimo sconto che Amazon ha deciso di attivare direttamente sul Motorola Razr 50 Ultra, si tratta di un top di gamma a tutto tondo, che al giorno del lancio sul mercato costava 1199 euro, ma che oggi può essere vostro con un risparmio del 40%, per arrivare in questo modo a spendere solamente 718,27 euro per il suo acquisto definitivo, sempre con consegna in tempi realmente brevi presso il domicilio. Per acquistarlo potete collegarvi qui.

Il prodotto tra le tante ottime specifiche tecniche, forse presenta un piccolo “difetto”, la batteria è da soli 4000mAh, un quantitativo che comunque risulta essere più che sufficiente per utilizzarlo anche per una lunga giornata, ma che allo stesso tempo viene supportato dalla presenza di ricarica rapida a 45W (via cavo) o da 15W, solamente wireless.