Stipendi più alti o lavoro da remoto? La sfida nelle aziende tech

Lavorare da casa vale davvero più di uno stipendio più alto? Per chi lavora nel settore tecnologico, la risposta sembra essere sì. Un recente studio condotto da Harvard, Brown e UCLA ha rivelato che molti professionisti tech sarebbero disposti a rinunciare fino al 25% del loro stipendio pur di continuare a lavorare da remoto. Parliamo di persone con salari medi di 239.000 dollari all’anno, che preferirebbero guadagnare meno piuttosto che tornare a lavorare in ufficio tutti i giorni.

Per i tech, il lavoro da remoto vale più di un aumento

Lo studio, che ha coinvolto circa 1.400 lavoratori, dimostra quanto il lavoro da remoto sia diventato essenziale per chi opera in ambito tecnologico. Se in altri settori la disponibilità a ridurre lo stipendio per questa possibilità si ferma al 7%, nel tech la percentuale è nettamente più alta. Il messaggio è chiaro: la flessibilità e il benessere personale contano più del guadagno economico.

Le aziende, però, non sono tutte d’accordo. Molte, soprattutto negli Stati Uniti, stanno cercando di riportare i dipendenti in sede offrendo incentivi economici. Un’indagine di Robert Half ha rivelato che il 59% delle imprese è pronto ad alzare gli stipendi fino al 20% a chi accetta di lavorare in ufficio per almeno 4-5 giorni alla settimana. L’offerta diventa ancora più allettante nelle piccole aziende, dove il 72% dei datori di lavoro è disposto a pagare di più pur di avere il personale presente fisicamente.

Ma dietro questa spinta verso il ritorno in ufficio c’è anche una questione politica. Negli Stati Uniti, l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che impone ai dipendenti federali di tornare al lavoro in presenza, sta influenzando anche le scelte delle aziende private. Sempre più imprese stanno riconsiderando il lavoro da remoto, sia per timori legati alla produttività, sia per adattarsi alle nuove direttive governative.

Il futuro del lavoro è ancora tutto da scrivere. Da un lato, i dipendenti tech vogliono mantenere la loro libertà, dall’altro le aziende cercano di riportare la normalità dell’ufficio fisico. Chi avrà la meglio? Per ora, la battaglia tra flessibilità e presenza in sede è ancora aperta.