Esselunga ti fa innamorare: ecco uno SCONTO da non lasciarti scappare

San Valentino è praticamente adesso e l’ansia da regalo è già nell’aria. Rose? Cioccolatini? Sì, carini, ma anche un po’ prevedibili, no? Quest’anno è il momento di fare qualcosa di diverso e, diciamocelo, con la vita frenetica di oggi, un tocco di tecnologia è quello che ci vuole. E se ti dicessimo che Esselunga ha l’offerta perfetta per far colpo? Uno smartphone può sembrare una scelta insolita, ma chi non vorrebbe essere sempre connesso con la persona più importante? Non è un’idea geniale? Certo, non puoi regalare solo un messaggio su WhatsApp, ma grazie a Esselunga, puoi fare un figurone senza prosciugare il portafoglio. Curioso? Allora continua a leggere.

Le MAXI promo sul GALAXY SAMSUNG da Esselunga

Diciamolo: Esselunga sa come fare felici i suoi clienti, soprattutto quando si tratta di offerte imperdibili. Non stiamo parlando solo di una spesa settimanale conveniente, ma di veri e propri affari hi-tech. Hai mai pensato di regalare un Samsung Galaxy A16 per San Valentino? Magari no, ma lascia che ti spieghiamo perché è la scelta giusta. Con una batteria da 5000 mAh, questo telefono è perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di autonomia. Non è fantastico? E non è finita: c’è anche la ricarica rapida, perché si sa, il tempo è prezioso. Ti preoccupano le foto? Tranquillo, qui si fa sul serio. La tripla fotocamera da 50+5+2 Megapixel è l’ideale per catturare ogni momento speciale e la fotocamera frontale da 13 Megapixel è pronta a migliorare il tuo profilo Instagram. Niente più immagini sfocate o deludenti. Il tutto a un prezzo incredibile ma solo con Esselunga. E le prestazioni? Con il processore Exynos 1330 e 4 GB di RAM, niente più lag o rallentamenti. Guarda video, scatta foto o usa tutte le app che preferisci. Sei ancora indeciso? Il prezzo ridicolo dato da Esselunga di questo telefono ti farà subito cambiare idea. Esselunga ha l’offerta giusta per te! Allora, cosa aspetti ancora? Clicca qui e vedrai come acquistare il tuo Samsung.