Oppo Find N5, confermati design, colori e data del debutto

In queste ultime settimane si è parlato molto del prossimo smartphone pieghevole del produttore tech Oppo. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find N5 e finalmente sono arrivate delle indiscrezioni ufficiali. L’azienda tech ha infatti da poco pubblicato svariati teaser, confermando data di uscita e anche il design definitivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Find N5, l’azienda conferma ufficialmente debutto e design

L’azienda tech Oppo ha da poco confermato ufficialmente la data di uscita e il design del suo prossimo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo pieghevole Oppo Find N5. Secondo quanto rivelato dall’azienda, il nuovo foldable a marchio Oppo sarà presentato in veste ufficiale sul mercato mobile durante la giornata del prossimo 20 febbraio 2025.

Oltre a questo, tramite gli svariati teaser l’azienda ha poi confermato il design definitivo e le colorazioni di questo smartphone. Sembra che al debutto il nuovo pieghevole sarà reso disponibile in almeno tre colorazioni, ovvero Dusk Purple, Jade White e Satin Black. Per quanto riguarda il design, possiamo notare sul retro la presenza di un nuovo modulo fotografico diverso da quello del precedente modello.

Quest’ultimo avrà infatti una forma circolare. Al suo interno saranno collocati tre sensori fotografici con un flash LED affianco e con il logo di Hasselblad, a ricordare la collaborazione con questo brand per la realizzazione del comparto fotografico. Si può inoltre notare come l’azienda abbia lavorato molto ad ottimizzare le dimensioni di questo device. Lo spessore complessivo è infatti molto contenuto. Lateralmente sembra poi confermato la presenza di uno slider e di un sensore biometrico per lo sblocco.



Dal punto di vista prestazionale, sappiamo poi che non ci saranno rinunce. A bordo ci sarà infatti il potente soc Snapdragon 8 Elite. L’autonomia dovrebbe poi essere affidata ad una batteria da 5700 mah e non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica rapida da 80W e il supporto alla ricarica wireless da 50W.