Caltech e le vele solari: il primo passo per Alpha Centauri

Viaggiare verso le stelle potrebbe non essere più solo un sogno, grazie a un’innovativa tecnologia basata sulle vele solari. Si tratta di sottilissime strutture che sfruttano la pressione esercitata dalla luce laser per spingersi nello spazio a velocità incredibili. Un team di ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) sta lavorando proprio su questa idea, e i loro progressi potrebbero rivoluzionare l’esplorazione interstellare.

Le vele solari di Caltech

Il progetto rientra nella Breakthrough Starshot Initiative, che ha l’obiettivo ambizioso di inviare minuscole sonde spaziali verso Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino a noi, situato a oltre quattro anni luce dalla Terra. Fino a poco tempo fa, un viaggio del genere sembrava fantascienza, ma gli scienziati stanno facendo passi concreti per renderlo possibile. Per prima cosa, hanno sviluppato un metodo per studiare i materiali che comporranno queste vele solari, analizzandone la resistenza e il comportamento in condizioni estreme.

Il prototipo realizzato è composto da un sottilissimo strato di nitruro di silicio, spesso appena 50 nanometri. Per testare la spinta esercitata dalla luce laser, i ricercatori hanno ideato un sistema di misurazione estremamente preciso: un interferometro a percorso comune. Questo strumento sofisticato permette di rilevare movimenti minuscoli, nell’ordine dei picometri, riducendo al minimo il rumore ambientale che potrebbe alterare i dati. Il dispositivo è stato integrato in un microscopio all’interno di una camera a vuoto, simulando le condizioni dello spazio profondo.

Ovviamente, la costruzione di una vela solare funzionante presenta diverse sfide. Il materiale deve essere in grado di resistere a temperature elevate, mantenere la sua forma sotto la pressione della luce e garantire un controllo preciso della traiettoria. I ricercatori devono ancora capire nel dettaglio come questi materiali si comportano sotto l’influenza della radiazione luminosa e quali potrebbero essere i problemi durante il viaggio.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dai test è che l’angolazione con cui il laser colpisce la vela influisce direttamente sulla spinta. Se il raggio incide in modo obliquo, parte dell’energia si disperde e la propulsione si riduce. Questo significa che controllare con precisione l’orientamento della vela sarà fondamentale per sfruttare al massimo la spinta del laser.

I risultati della ricerca, pubblicati su Nature Photonics, aprono scenari entusiasmanti per il futuro dei viaggi interstellari. Quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un’idea futuristica sta prendendo forma, avvicinando l’umanità al sogno di esplorare mondi lontani. Ancora c’è molto da fare, ma il primo passo è stato compiuto, e le stelle non sembrano più così irraggiungibili.