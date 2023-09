In questi giorni potete trovare su Amazon una versione molto particolare della console Xbox ad un prezzo molto vantaggioso.

Parliamo di Xbox Series S Gilded Hunter Bundle + Starfield Digital Standard Edition. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Xbox Series S Gilded Hunter Bundle + Starfield Digital Standard Edition in super offerta su Amazon

Il Bundle Xbox Series S – Gilded Hunter è pronto al decollo: oltre ai contenuti add-on per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, scopri Starfield. Nella confezione è inclusa ovviamente la console, Pacchetto Gilded Hunter per Fortnite, Rocket League e Fall Guys, Starfield Digital Standard, Controller Wireless per Xbox ed un cavo HDMI.

La console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital. Punta tutto sul digitale e gioca senza disco. Con il bundle Gilded Hunter contenuti esclusivi di Fortnite, Rocket League e Fall Guys ti aspettano: costumi per i tuoi personaggi, armi, auto, potenziamenti, emote, crediti di gioco e molto altro.

Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità. Seguite questo link per pagare tutto soli 348.99 euro.