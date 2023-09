Se state cercando un valido aiuto per la pulizia della vostra casa, vi consigliamo l’aspirapolvere Rowenta RO4B23 Compact Power XXL.

Attualmente il prodotto si trova anche in offerta sulla piattaforma Amazon, andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

Rowenta Compact Power XXL in offerta su Amazon

L’aspirapolvere senza sacco Rowenta Compact Power XXL offre una pulizia dai risultati eccezionali con un motore da 900 W a basso consumo e un design compatto. ll filtraggio avanzato a 3 livelli cattura oltre il 99,98% di particelle di polvere e consente di ottenere una pulizia profonda e precisa.

Il contenitore raccoglipolvere da 2,5L è facile da rimuovere e permette un maggiore livello di autonomia, capienza e la massima praticità per una pulizia profonda. L’aspirapolvere senza sacco Rowenta Compact Power XXL ha un ampio raggio d’azione. Gli 8,80 m di lunghezza del cavo permettono la copertura di grandi superfici, senza dover cambiare presa di corrente.

Il design salvaspazio consente di riporre l’aspirapolvere con facilità e offre un’ottima manovrabilità. Il contenitore raccoglipolvere è progettato in modo da essere facile da estrarre e veloce da pulire. Pensate che in questi giorni, seguendo questo link, lo potrete acquistare per soli 99.99 euro invece di 156.41 euro.