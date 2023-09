Lo sappiamo, l’estate non è ancora giunta al termine e il caldo è ancora ben presente, ma scommettiamo che c’è qualcuno che aspetta il mese prossimo con ansia. Halloween non sarà la festa italiana per eccellenza, tuttavia anno dopo anno sta entrando a far parte sempre più anche della nostra cultura. Come entrare nello spirito giusto? Guardando serie tv horror su Netflix ovviamente.

Quel brivido che senti scorrere lungo la schiena, l’adrenalina che sale a mille, la paura che fa restare incollati allo schermo. Non a tutti piacerà questo genere, eppure riesce a catturare chiunque. Ma cosa guardare? Vi basterà continuare a leggere, se avete abbastanza coraggio.

Paura e tensione su Netflix, non per deboli di cuore

Queste serie tv sono piuttosto particolari, eppure se siete amanti del genere non potete perdervele.

Due serie tv poco conosciute ma che apprezzerete

La prima che vi consigliamo è The Haunting of Hill House, che ha debuttato sulla piattaforma nel 2018 ed è composta da due stagioni. La prima narra la storia di Hugh Crain, ambientata quasi 30 anni fa, e di sua moglie Olivia che decidono insieme di ristrutturare un’antica villa nota a tutti come Hill House. Decidono di trasferirsi all’inizio delle vacanze estive con tutta la famiglia, composta in tutto da 7 membri (loro e i cinque figli). Le cose però cominciano subito a diventare sempre più strane e macabre. Si viene a sapere che l’abitazione nasconde una storia fatta di morti orribili e sparizioni inspiegabili. La particolarità di questa serie su Netflix è il passaggio della trama tra presente e passato. La famiglia riuscirà a salvarsi? Non vi sveliamo altro, vi toccherà guardarla per sapere cosa sia realmente accaduto.

La seconda è Paranormal, composta da soli sei episodi e che ha avuto il suo debutto nel 2020. Ancora oggi è una delle serie più apprezzate in Egitto, luogo in cui è ambientata. La trama racconta infatti di Refaat Ismail, un ematologo dell’Università del Cairo molto scettico e che si autoconsidera estremamente sfortunato. Dopo aver incontrato una vecchia amica, Maggie, si trova immischiato in diversi eventi soprannaturali e misteri che tenta in ogni modo di svelare. La sua mente, tarata per essere logica e fidarsi ciecamente solo della scienza, farà fatica ad adattarsi a cose che sembravano esistere solo nelle leggende popolari. Ogni episodio è autoconclusivo e studiato nei minimi dettagli per farci desiderare sempre più informazioni. Quindi attenzione e buona visione. Ricordate che ogni leggenda ha un fondo di verità.

Sweet Home

Ultima e sicuramente più conosciuta è Sweet Home, serie horror coreana che ha debuttato nel 2020 e si attende la seconda stagione per quest’anno. Si vocifera anche che una terza sia già in produzione. Cercheremo di essere brevi, dandovi informazioni necessarie per attirarvi nella sua tela, ma senza cadere negli spoiler.

Cha Hyun-soo, dopo una tragedia familiare del tutto inaspettata, lascia la propria casa per trasferirsi in un altro appartamento. Non molto tempo dopo, mostri terribili tentano in ogni modo di distruggere l’umanità. L’appartamento diviene una progione-fortezza, al cui interno sono intrappolati tutti i suoi abitanti. Scappare è impossibile. Come riusciranno a sopravvivere? Il protagonista riuscirà a trovare un modo per salvarsi? Vi lasciamo così, con questi dubbi.

Se non amate questo genere potete sempre optare per una serie romantica e leggera.