Motorola Edge 40 è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Attualmente è disponibile su Amazon ad un ottimo prezzo, andiamo a scoprire insieme la scheda tecnica ufficiale.

Motorola Edge 40 in offerta su Amazon

Sorprende il display Touchscreen da 6.55 pollici che pone questo Motorola al vertice della categoria. Risoluzione di 2400×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Motorola Edge 40 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Motorola Edge 40 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Motorola Edge 40 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Oltre alla fotocamera principale troviamo anche un altro sensore sul retro da 13 megapixel ed un sensore anteriore da 32 megapixel.

Monta un processore Dimensity 8020 MediaTek con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Batteria da 4.400 mAh e sistema operativo pre installato Android 13. Seguendo questo link lo trovate su Amazon al prezzo di 449.99 euro.