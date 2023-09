Iliad distrugge Vodafone con 180GB al mese e un servizio GRATUITO

Quando c’è da scegliere il nuovo gestore telefonico che fa al caso proprio, le variabili da valutare sono davvero tante. Per tale motivazione le persone sono andate più volte alla ricerca di qualcosa di nuovo che comprendesse tutto ciò che serviva, a partire dai tanti contenuti fino ad arrivare ai prezzi più bassi. Iliad è uno dei gestori più attenti a tutti questi aspetti e negli anni lo ha dimostrato ottenendo dei risultati senza precedenti.

La dimostrazione è stata data con le due linee di promo che Iliad offre costantemente, le quali rispondono al nome di Flash e Giga. Quelle che arrivano con la prima gamma, sono le offerte che durano solo per un periodo di tempo, consentendo al pubblico di sottoscriverle prima che scadano. Quelle che invece arrivano con la seconda gamma possono essere sottoscritte a tempo indeterminato, anche per mesi.

Iliad: la nuova Flash 180 è ancora disponibile e costa solo 9,99 € al mese per sempre

A dimostrare la forza del gestore è proprio l’ultima offerta che fu lanciata ormai diverse settimane fa, la quale oggi prende il nome di Flash 180. Al suo interno ci sono i migliori contenuti come dimostra il sito, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

In primo luogo ecco infatti chiamate senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili nel mondo della telefonia. Ci sono poi messaggi senza limiti e anche 180 giga per la navigazione Internet ogni mese. Il provider poi regala lo standard di rete più potente, ovvero il 5G. Chiaramente per utilizzarlo bisognerà avere uno smartphone compatibile e soprattutto delle infrastrutture che lo consentano.