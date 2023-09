È da qualche settimana che sono emersi in rete i primi teaser ufficiali di uno dei prossimi smartphone del produttore cinese Realme. Stiamo parlando in particolare del prossimo Realme Narzo 60x, nuovo membro di questa serie. Stando alle ultime notizie, quest’ultimo debutterà ufficialmente per il mercato indiano il prossimo 12 settembre 2023 assieme ad un nuovo paio di cuffie Buds, cioè le Realme Buds T300 TWS.

Realme 60x debutterà ufficialmente il 12 settembre assieme a Realme Buds T300 TWS

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete nuovi rumors riguardanti il prossimo Realme Narzo 60x. Come già accennato, sembra che quest’ultimo arriverà in veste ufficiale in India tra pochi giorni. È infatti previsto un evento di presentazione il prossimo 12 settembre 2023. A rivelarlo è stato il leaker Abhishek Yadav.

Secondo quest’ultimo, assieme al nuovo smartphone di Realme egutteranno anche le nuove cuffie Realme Buds T300 TWS. Il nuovo Realme Narzo 60x, stando ai rumors, dovrebbe trattarsi di una versione re-branded dello scorso Realme 11x. Se così fosse, ci potremmo dunque aspettarci le stesse specifiche. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Realme Narzo 60x – presunte specifiche