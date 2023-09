Un’offerta letteralmente da pazzi vi attende oggi da Iliad, soluzione che risulta essere attivabile da parte del pubblico ancora per poco tempo, con la quale è facilmente pensabile di spendere poco, e godere altresì di un quantitativo di contenuti superiore al normale.

Per accedere alla suddetta promozione non è assolutamente necessario sottostare a vincoli particolari, poiché l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio o online, e richiederla sul proprio numero. Come vi abbiamo anticipato, non si tratta di una operator attack, il che permetterà a chiunque di attivarla, senza costi aggiuntivi o differenze notevoli.

Iliad, tantissimi sconti vi attendono con questa promo

La potete richiedere fino al 14 settembre, il suo nome è Flash 180, si tratta della promozione che ha un costo effettivo di soli 9,99 euro al mese, e canone da pagare direttamente con il proprio credito residuo. Il pregio più grande è ovviamente relativo al cosiddetto prezzo basso “per sempre”, ovvero comunque la possibilità di godere dello stesso prezzo per tutta la durata del tempo in cui resterete clienti Iliad.

All’interno dell’offerta si possono comunque trovare grandissimi contenuti, con 180 giga al mese, ed anche minuti/SMS illimitati utilizzabili verso chiunque. Coloro che fossero interessati a navigare alla massima velocità possibile, ricordiamo comunque che la navigazione è prevista in 5G a costo zero, o meglio risulta essere già inclusa nel prezzo mostrato a schermo.

Inizialmente viene solamente richiesto un contributo di 9,99 euro, come vi abbiamo anticipato nella prima parte dell’articolo.