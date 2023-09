ieGeek 2K Telecamera Wi-Fi Interno/Esterno

Avere una videocamera di sicurezza installata dentro o fuori il vostro appartamento, sicuramente renderà più tranquille le vostre uscite e le vostre vacanze.

Oggi vogliamo proporvi ieGeek 2K Telecamera Wi-Fi Interno ed Esterno, proposta in offerta sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ieGeek 2K Telecamera Wi-Fi Interno ed Esterno

ZS-GX3S è una telecamera da interno ed esterno a batteria completamente wireless. Nessun cavo di alimentazione, di rete o video. Batteria ricaricabile al litio da 5200mAh (non rimovibile) con autonomia fino a 3 mesi, per fornire una protezione costante e ridurre al minimo i tempi di ricarica.

Vedi ogni dettaglio grazie al video in 2K QHD e all’angolo di visione a 130°. Anche di notte, grazie ai riflettori forniti con la telecamera, è possibile fornire una chiara qualità dell’immagine. Giorno e notte, all’interno come all’esterno. Funziona con Alexa, questo telecamera può essere controllato con la voce usando dispositivi con integrazione Alexa come Amazon Echo e Amazon Tap.

La telecamera è dotata di un sensore di movimento pir e supporta il rilevamento umanoide, che può ridurre 99% efficacemente i falsi positivi. Anche è dotata di un allarme che supporta l’attivazione manuale; di notte, puoi impostare il rilevamento nell’app per inviare automaticamente una notifica di allarme e suonare un allarme, prevenendo efficacemente le intrusioni. Potete portarla a casa, attraverso questo link, al prezzo di 36.75 euro invece di 38.68 euro.