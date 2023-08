Uno dei pericoli più grandi che l’utente medio scopre nella navigazione in rete riguarda più che altro le truffe sui conti correnti, occasioni per le quali si rischia di perdere tutto il denaro, tutti i propri risparmi, senza nemmeno rendersene conto. I nostri articoli nascono proprio per informare la popolazione dei rischi annessi e connessi, nella speranza comunque che si riescano ad evitare.

Il phishing è a conti fatti il fenomeno più diffuso al mondo, in termini di furto di dati sensibili, e consiste più che altro nel tentativo, da parte del malvivente, di accedere liberamente al conto corrente bancario dell’utente, fingendosi l’azienda di riferimento. Il primo passo consiste nell’invio di un SMS o email fittizio, all’interno del quale si trova un testo ben definito che punta a spaventare il consumatore finale, invogliandolo a premere il link che dovrebbe portarlo direttamente sul sito ufficiale.

Truffa, i conti correnti sono svuotati in questo modo

Seguendo in modo pedissequo tutte le indicazioni mostrate a schermo, l’utente si ritrova effettivamente catapultato su un sito internet che esteticamente sembra essere quello originale, ma che allo stesso tempo presenta una differenza fondamentale: il server su cui è salvato è di proprietà del malvivente, ciò sta a significare che tutto ciò che verrà digitato a schermo verrà visualizzato da quest’ultimo, con possibilità di scoprire i singoli dati di accesso al conto corrente.

Il rischio di incappare in un problema di questo tipo è davvero reale, con ciò dovete fare molta attenzione per evitarlo.