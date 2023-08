La piattaforma Amazon sta proponendo Motorola Edge 30 Fusion scontato del 40%. Si tratta di uno smartphone Android avanzato e completo.

Le funzionalità offerte da questo Motorola Edge 30 Fusion sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Motorola Edge 30 Fusion in offerta su Amazon

Questo Motorola Edge 30 Fusion è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Motorola Edge 30 Fusion di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Lo spessore di 7.5mm è veramente contenuto e rende questo Motorola Edge 30 Fusion ancora più spettacolare.

Dispone di un processore Snapdragon 888 Plus Qualcomm SM8350-AC on GPU Adreno 660, 8 GB di memoria RAM e in questo caso 128 GB di memoria interna non espandibile. Sul retro, oltre al sensore principale da 50 megapixel ne troviamo altri due da 13 e 2 megapixel. Il sensore anteriore è invece da 32 megapixel.

La batteria è da 4.400 mAh ed il sistema operativo pre installato è Android 12 MyUX. In questo momento, seguendo questo link, lo potrete acquistare al prezzo di 339 euro invece di 679.90 euro, scontato del 41%.