Disporre di una soundbar significa ampliare in modo molto professionale l’audio della nostra televisione, per poterci gustare un film come se fossimo al cinema.

La soundbar viene solitamente collegata all’impianto audio della televisione, in modo che parta in maniera autonoma una volta acceso il TV. Scopriamo alcune caratteristiche di questa LG in offerta su Amazon.

LG soundbar in offerta su Amazon

Il modello è il numero ‎SQC1.DEUSLLK e ha delle dimensioni abbastanza contenute, ‎2,79 x 24,64 x 16,51 cm per soli 2,94 Kg. Dispone di una tecnologia di sintonizzatore VHF, Bluetooth e camera body inclusa. La potenza di uscita massima è di 100 Watt ed il tipo di alimentazione è ovviamente a batteria.

Le recensioni che si possono trovare su Amazon sono tutte positive e gli utenti che hanno acquistato questo prodotto sono rimaste più che soddisfatte. Non è necessario effettuare lavori murari per installarla, basta appoggiarla sopra il mobile TV, sotto al TV, per avere un audio più che cinematografico.

La soundbar LG in questione è in offerta a questo link a soli 59.99 euro invece di 82.40 euro, con uno sconto del 27%. Non vi rimane che dare un’occhiata per scoprire maggiori dettagli.