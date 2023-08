Sulla piattaforma di e-commerce Amazon potete trovare un disco a stato solido marca Lexar da 1 TB ad un prezzo davvero molto interessante.

Gli SSD sono un tipo di unità di archiviazione che esegue la stessa funzione dei dischi rigidi, ma con tecnologia diversa. Gli SSD usano memoria flash per archiviare i dati allo stesso modo dell’unità USB, e questi dati vengono acceduti digitalmente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lexar Disco Duro SSD Interno da 1 TB in offerta

Un’unità SSD, o unità a stato solido, è un tipo di disco rigido più recente e innovativo, che viene utilizzato come dispositivo di archiviazione nei computer. Essendo prive di parti in movimento, le unità SSD sono in grado di accedere ai dati e di trasmetterli più rapidamente rispetto alle unità tradizionali. Gli SSD hanno una velocità fino a cento volte superiore rispetto agli HDD tradizionali. Gli SSD offrono tempi di avvio ridotti per il computer, trasferimenti dati più rapidi e maggiore larghezza di banda.

Grazie a questo prodotto potrete aggiornare il vostro laptop o computer desktop per avviamenti, trasferimenti di dati e caricamenti delle applicazioni più rapidi con velocità di lettura fino a 550 MB/s. Garantisce prestazioni più veloci e più affidabili rispetto ai dischi rigidi tradizionali. Lexar presenta la gestione del software SSD dash.

Inoltre è anche resistente agli urti e alle vibrazioni senza parti in movimento. Il modello NS100 da 1 TB è proposto a 50.99 euro invece di 88.89 euro, scontata del 43%. Visitate questo link per maggiori dettagli a riguardo.